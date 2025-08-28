Besonders beachtet!
Bayer Aktie fällt um -1,18 % - 28.08.2025
Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -1,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.
Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2025
Mit einer Performance von -1,18 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,26 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +2,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +48,62 % gewonnen.
Bayer Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,37 %
|1 Monat
|-3,40 %
|3 Monate
|+14,26 %
|1 Jahr
|+3,85 %
Informationen zur Bayer Aktie
Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,61 Mrd. wert.
Bayer Aktie jetzt kaufen?
Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.