    Continental Aktie gut behauptet +1,79 % - 28.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Continental Aktie bisher um +1,79 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

    Continental Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2025

    Mit einer Performance von +1,79 % konnte die Continental Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Continental in den letzten drei Monaten Verluste von -1,21 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -0,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +16,68 % gewonnen.

    Continental Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,05 %
    1 Monat -2,31 %
    3 Monate -1,21 %
    1 Jahr +21,68 %

    Informationen zur Continental Aktie

    Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,27 Mrd. wert.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Continental Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:DE0005439004WKN:543900



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
