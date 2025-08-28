Siemens - Aktie im Anlegerfokus - 28.08.2025

Die Siemens Aktie notiert aktuell bei 236,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,61 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,75 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Siemens investiert war, konnte einen Gewinn von +6,59 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Aktie damit um +0,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens auf +24,87 %.

Siemens Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,81 % 1 Monat +2,68 % 3 Monate +6,59 % 1 Jahr +40,80 %

Informationen zur Siemens Aktie

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 189,24 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 24.035 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 …

Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Siemens beim Kursziel von 300 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Phil Buller setzte die Papiere der Münchner in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung zudem auf die "Analyst …

Siemens Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.