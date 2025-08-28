Besonders beachtet!
Heute am 28.08.2025: BMW Aktie im Anlegerfokus
Am 28.08.2025 ist die BMW Aktie, bisher, um +1,43 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.
BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.
BMW Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2025
Die BMW Aktie konnte bisher um +1,43 % auf 90,64€ zulegen. Das sind +1,28 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von BMW einen Gewinn von +16,89 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -0,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,51 % gewonnen.
BMW Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,99 %
|1 Monat
|-0,47 %
|3 Monate
|+16,89 %
|1 Jahr
|+5,59 %
Informationen zur BMW Aktie
Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,85 Mrd. wert.
Börsen Update Europa - 28.08. - CAC 40 stark +0,15 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Automesse IAA wird größer - Mehr chinesische Aussteller
Die internationale Automesse IAA in München wird in diesem Jahr größer und präsentiert deutlich mehr chinesische Hersteller. Die Zahl der Aussteller aus der Volksrepublik wird im Vergleich zur IAA 2023 um etwa 40 Prozent zunehmen, wie der Verband …
Anfangsgewinne verdampft - Anleger meiden Risiken
Der Dax hat am Donnerstag seine Gewinne aus dem frühen Handel bis zum Mittag abgegeben. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex praktisch unverändert bei 24.044 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen drehte sogar ins Minus und verlor …
BMW Aktie jetzt kaufen?
Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.