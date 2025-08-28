UniDoc Health Corp. informiert über Neuigkeiten aus dem Unternehmen

VANCOUVER, British Columbia, 28. August 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTC: UDOCF) („UniDoc“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Aktionären ein allgemeines Update zum Unternehmen zu geben, das die Finanzberichterstattung, die betrieblichen Aktivitäten sowie die Marktpositionierung umfasst.

Update zur Finanzberichterstattung

UniDoc gibt bekannt, dass die Einreichung seines Jahresabschlusses, des dazugehörigen Lageberichts der Geschäftsführung sowie der Bescheinigungen für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr, die ursprünglich bis zum 31. Juli 2025 einzureichen gewesen wären, nunmehr abgeschlossen werden konnte. Die Verzögerung war in erster Linie auf längere Fristen für den Abschluss der Jahresabschlussprüfung des Unternehmens zurückzuführen, einschließlich einer einmalig angeforderten unabhängigen Bewertung der von AMD Global Telemedicine übernommenen AGNES Connect-Software, was letztlich zu einer Anordnung zur Aussetzung des Handels (Cease Trade Order, „CTO“) der British Columbia Securities Commission am 5. August 2025 führte.

Das Unternehmen ist nach wie vor fest entschlossen, seine internen Abläufe zu optimieren, um künftig eine zeitnahe und korrekte Einreichung sicherzustellen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die anhaltende Unterstützung und Geduld unserer Aktionäre in dieser Wachstumsphase.

Für UniDoc stehen die Chancen für eine starke Dynamik in nächster Zeit gut, nachdem die Handelsaussetzung aufgehoben wurde und mit einer Wiederaufnahme des Handels kurz nach Einreichung des Jahresabschlusses zu rechnen ist. Das Unternehmen hat einen aktiven und produktiven Terminkalender vor sich, der eine Reihe wichtiger Initiativen und Meilensteine vorsieht, die in den kommenden Monaten bedeutende Fortschritte bringen sollten.

Unternehmens-Update

Integration der AMD-Software: Die AGNES Connect-Software („AGNES“) sowie die damit verbundenen Vermögenswerte, die von AMD Telemedicine übernommen wurden, konnten mittlerweile vollständig in den Betrieb von UniDoc eingebunden werden. Das Unternehmen hat diesbezüglich bereits positive Reaktionen von Kundenseite beobachtet. So wurden etwa demnächst auslaufende Verträge verlängert. Darüber hinaus hat das Unternehmen Partnerverträge mit auf AGNES-Software spezialisierte Verkaufsberater unterzeichnet, wie etwa mit Eric Bacon, dem früheren CEO von AMD. Dadurch konnte der Vertrieb entsprechend ausgeweitet werden.