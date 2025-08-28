Clara Technologies Aktie auf Höhenflug - 28.08.2025

Clara Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Clara Technologies Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +14,67 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Clara Technologies Aktie damit um -54,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -71,46 %.