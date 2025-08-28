Besonders beachtet!
Clara Technologies Aktie auf Höhenflug - 28.08.2025
Am 28.08.2025 ist die Clara Technologies Aktie, bisher, um +14,67 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Clara Technologies Aktie.
Clara Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Clara Technologies Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +14,67 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Clara Technologies Aktie damit um -54,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -71,46 %.
Clara Technologies Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-54,22 %
|1 Monat
|-71,46 %
Informationen zur Clara Technologies Aktie
Es gibt 21 Mio. Clara Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,78 Mio. wert.
Clara Technologies Aktie jetzt kaufen?
Ob die Clara Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Clara Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.