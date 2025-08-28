Nvidia – was die Analysten sagen

Die Zahlen kamen letztlich gut rein wie erwartet mit zwei Schwachpunkten, die wir schon zuvor ausgemacht hatten. Zum einen verlangsamt sich die Wachstumsstory, die seit 2023 besteht, von Quartal zu Quartal. Erstmals hat Nvidia in der relevanten Gruppe „Data Center“, womit der komplette „K.I-Bereich“ gemeint ist, die Erwartungen leicht verfehlt. Gleichzeitig lahmt das China-Geschäft aufgrund der Restriktionen. Für den neuen H20-Chip weist man keine Umsätze in China aus. Der Export wurde faktisch gestoppt.

Analysten zeigen sich trotz der Schwachpunkte ausgesprochen bullish. Analysten von JPMorgan waren mit Nvidias jüngsten Geschäftszahlen so zufrieden, dass sie ein neues Kursziel festlegten – 215 US-Dollar, nun allerdings für Ende 2026, gegenüber zuvor 170 US-Dollar für Ende 2025.

„Das Playbook bleibt bei NVDA dasselbe – ein solides ‘Beat and Raise’ mit mehreren Stellhebeln, die weiteren Aufwärtsspielraum bieten, vor dem Hintergrund eines mehrjährigen Wachstumspfads bei den Ausgaben für KI-Infrastruktur. Aus unserer Sicht wird NVDA weiterhin den Großteil der zusätzlichen Ausgaben auf sich vereinen (so wie in den vergangenen rund drei Jahren)“