FANTA® SCHLIESST SICH MIT UNIVERSAL PICTURES UND BLUMHOUSE ZUSAMMEN, UM ZUM ERSTEN MAL BERÜHMTE HORROR-IKONEN IN EINER GLOBALEN PARTNERSCHAFT ZUSAMMENZUBRINGEN
Atlanta (ots/PRNewswire) - Halloween-Fans können sich freuen, denn alte und neue
Horrorfilm-Ikonen kehren zurück, um sich eine neue Limited-Edition zu sichern!
Macht euch bereit zum Kreischen ... für Fanta®! Im Vorfeld der Halloween-Saison
sorgen Fanta®, Universal Pictures sowie Blumhouse mit einer globalen
Partnerschaft für Gänsehaut und Nervenkitzel wie nie zuvor: Vier Horror-Ikonen
treffen zum ersten Mal in der ultimativen Halloween-Reihe aufeinander.
In der Partnerschaft sind die Horror-Ikonen Chucky (Chucky Franchise ) , Freddy
Fazbear (Five Nights at Freddy's 2 ) , The Grabber** (Black Phone 2) und M3gan
(M3GAN 2.0) in einem unstillbaren Verlangen vereint: Fanta®! Überall auf der
Welt können Fans die kultigen und modernen Halloween-Figuren auf der Jagd sehen,
mit einer Reihe von Erlebnissen im Vorfeld von Halloween. Sie mögen aus sehr
unterschiedlichen Welten kommen, aber dieses Mal teilen sie den gleichen Wunsch
- They Wanta Fanta ® .
Universal wird zwei erschreckende neue Kapitel für diese Horror-Ikonen
veröffentlichen, darunter Black Phone 2 (ab 17. Oktober in den Kinos) und Five
Nights at Freddy's 2 (ab 5. Dezember in den Kinos). Beide Filme stammen von
Blumhouse, dem Marktführer in Sachen Horror.
Diese Horror-Ikonen jagen nicht nur die klassischen Fanta®-Geschmacksrichtungen
und zieren die limitierten Verpackungen der Halloween-Kollektion, sondern sind
für eine begrenzte Zeit auch hinter Chuckys Geschmacksrichtung her: Chucky's
Punch. Fanta® in der Geschmacksrichtung Berry ist ab heute weltweit neben allen
vier Icons auf den Dosen der gesamten Fanta® Geschmacksreihe erhältlich. Zu den
Porträts gehören Chucky auf Chucky's Punch, The Grabber auf Strawberry, Freddy
Fazbear auf Orange und M3gan auf Grape (Geschmacksrichtungen und Figuren können
je nach Markt variieren). Fans können mehr von den Figuren erfahren, indem sie
den QR-Code auf der Seite der Dosen scannen, um Zugang zu exklusiven Inhalten
und Erlebnissen zu erhalten.
Ibrahim Salim Khan, Global VP, Fanta® bei The Coca-Cola Company, sagt: "Fanta
verspricht Köstlichkeit, und nur Köstlichkeit. Gibt es eine bessere Gelegenheit
als Halloween, um ein wenig Spaß damit zu haben? Das Fest der Streiche und
Leckereien. Die einzige Zeit des Jahres, in der die tiefsten Sehnsüchte wieder
aufleben. Dieses Halloween werden wir in einer köstlichen, aufregenden
Partnerschaft mit Universal Pictures und Blumhouse die legendärsten
Horror-Ikonen zum ersten Mal überhaupt zurückbringen. Sie sind wieder da. Aber
