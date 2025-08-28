FANTA® SCHLIESST SICH MIT UNIVERSAL PICTURES UND BLUMHOUSE ZUSAMMEN, UM ZUM ERSTEN MAL BERÜHMTE HORROR-IKONEN IN EINER GLOBALEN PARTNERSCHAFT ZUSAMMENZUBRINGEN

Atlanta (ots/PRNewswire) - Halloween-Fans können sich freuen, denn alte und neue

Horrorfilm-Ikonen kehren zurück, um sich eine neue Limited-Edition zu sichern!



Macht euch bereit zum Kreischen ... für Fanta®! Im Vorfeld der Halloween-Saison

sorgen Fanta®, Universal Pictures sowie Blumhouse mit einer globalen

Partnerschaft für Gänsehaut und Nervenkitzel wie nie zuvor: Vier Horror-Ikonen

treffen zum ersten Mal in der ultimativen Halloween-Reihe aufeinander.





In der Partnerschaft sind die Horror-Ikonen Chucky (Chucky Franchise ) , FreddyFazbear (Five Nights at Freddy's 2 ) , The Grabber** (Black Phone 2) und M3gan(M3GAN 2.0) in einem unstillbaren Verlangen vereint: Fanta®! Überall auf derWelt können Fans die kultigen und modernen Halloween-Figuren auf der Jagd sehen,mit einer Reihe von Erlebnissen im Vorfeld von Halloween. Sie mögen aus sehrunterschiedlichen Welten kommen, aber dieses Mal teilen sie den gleichen Wunsch- They Wanta Fanta ® .Universal wird zwei erschreckende neue Kapitel für diese Horror-Ikonenveröffentlichen, darunter Black Phone 2 (ab 17. Oktober in den Kinos) und FiveNights at Freddy's 2 (ab 5. Dezember in den Kinos). Beide Filme stammen vonBlumhouse, dem Marktführer in Sachen Horror.Diese Horror-Ikonen jagen nicht nur die klassischen Fanta®-Geschmacksrichtungenund zieren die limitierten Verpackungen der Halloween-Kollektion, sondern sindfür eine begrenzte Zeit auch hinter Chuckys Geschmacksrichtung her: Chucky'sPunch. Fanta® in der Geschmacksrichtung Berry ist ab heute weltweit neben allenvier Icons auf den Dosen der gesamten Fanta® Geschmacksreihe erhältlich. Zu denPorträts gehören Chucky auf Chucky's Punch, The Grabber auf Strawberry, FreddyFazbear auf Orange und M3gan auf Grape (Geschmacksrichtungen und Figuren könnenje nach Markt variieren). Fans können mehr von den Figuren erfahren, indem sieden QR-Code auf der Seite der Dosen scannen, um Zugang zu exklusiven Inhaltenund Erlebnissen zu erhalten.Ibrahim Salim Khan, Global VP, Fanta® bei The Coca-Cola Company, sagt: "Fantaverspricht Köstlichkeit, und nur Köstlichkeit. Gibt es eine bessere Gelegenheitals Halloween, um ein wenig Spaß damit zu haben? Das Fest der Streiche undLeckereien. Die einzige Zeit des Jahres, in der die tiefsten Sehnsüchte wiederaufleben. Dieses Halloween werden wir in einer köstlichen, aufregendenPartnerschaft mit Universal Pictures und Blumhouse die legendärstenHorror-Ikonen zum ersten Mal überhaupt zurückbringen. Sie sind wieder da. Aber