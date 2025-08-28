Bei Brent Öl ist mächtig Druck im Kessel. Ölpreis vor gewaltigen Verwerfungen

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Nicht nur bei Brent Öl ist aktuell Druck im Kessel. So nimmt zudem der Goldpreis mit den 3.430 US-Dollar eine wichtige Hürde ins Visier und auch Silber sieht derzeit überaus vielversprechend aus . Kommen wir nun aber zu Brent Öl und zäumen das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Im Chart von Brent Öl kristallisiert sich bereits seit geraumer Zeit eine symmetrische Dreiecksformation (orange dargestellt) heraus. Diese Formationen sind ambivalenter Natur und daher mit großer Vorsicht zu genießen. Nicht selten werden symmetrische Dreiecke über dynamische Ausbruchsbewegungen aufgelöst. Doch nicht nur das Dreieck deutet auf baldige Verwerfungen hin. Der Umstand, dass Brent Öl in den letzten Tagen seitwärts tendierte, spricht für eine anstehende dynamische Bewegung. Es ist sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt: Sollte Brent Öl über die 70 US-Dollar ausbrechen, könnte sich die Bewegung rasch in Richtung 78 US-Dollar ausdehnen. Sollte es hingegen für den Ölpreis unter die 65 US-Dollar gehen, muss mit einer Bewegung in Richtung 60 US-Dollar / 58 US-Dollar gerechnet werden. Ein Rücksetzer unter die 58 US-Dollar würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig machen, wäre er doch Vorbote eines möglichen Crashs bei Brent Öl.

Angebots-Nachfrage-Situation weiterhin problematisch für Brent Öl

In der letzten Kommentierung zu Brent Öl wurde die im August-Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) gesenkte Prognose hinsichtlich des erwarteten Nachfrageanstiegs thematisiert. Auch in den letzten Tagen fehlten die fundamentalen Preistreiber für Brent Öl. Powells Rede auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposiums in der letzten Woche brachte nur wenig Momentum in den Ölpreis. Das Bild wird von ambivalenten Konjunkturdaten ergänzt und auch die aktuellen Ölmarkt-Daten aus den USA waren nicht dazu angetan, den Ölpreis anzuschieben.

US-Daten im Fokus

Die EIA (U.S. Energy Information Administration) berichtete für die Woche zum 22. August einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 2,4 Mio. Barrel auf 418,3 Mio. Barrel. Dieser leicht positive Aspekt wurde jedoch von der Entwicklung der US-Ölproduktion im Berichtszeitraum neutralisiert. So gab die EIA für die Woche zum 22. August die US-Ölproduktion mit 13,439 Mio. bpd an, nach 13,382 Mio. bpd in der Woche zum 15. August an. Bei der Ölproduktion scheint die Delle überwunden. Seit Mitte Juli ist wieder ein Anstieg der US-Ölproduktion zu beobachten

Zusammengefasst – Brent Öl; ein explosives Gemisch

Geopolitik (Ukraine, Iran), Handelspolitik (US-Zölle), OPEC+ Treffen am 07. September, ambivalente Fundamentaldaten und die charttechnische Konstellation bilden derzeit eine explosive Gemengelage. Brent Öl gleicht aktuell dem sprichwörtlichen Pulverfass. Dass es kurzfristig zu größeren Verwerfungen kommen wird, scheint ausgemachte Sache zu sein. Die Richtung bleibt allerdings noch offen.

Auch die Kursverläufe der großen Ölproduzenten Exxon Mobil, Chevron, BP und Shell geben keine belastbaren Anhaltspunkte. Aktuell gibt es zwar Tendenzen, aber eine klare Richtung fehlt noch. Kurzum. Das Warten auf den Knall geht vorerst weiter.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

