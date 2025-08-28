Schnäppchenjagd in den USA: Dieser Discounter übertrifft alle Gewinnprognosen!

Die Ankündigung sorgte für Kursfantasie: Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien um rund sechs Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits knapp 47 Prozent gewonnen.

Dollar General hat seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Der US-Discounter reagiert damit auf eine ungebrochen starke Nachfrage nach preiswerten Waren quer durch alle Einkommensgruppen. "Wir berücksichtigen bei unseren Zielen auch das mögliche Risiko von Unsicherheiten im Verbraucherverhalten", erklärte das Unternehmen am Mittwoch.

Kundenbasis erweitert sich

Discounter wie Dollar General profitieren traditionell in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Preisbewusste Verbraucher greifen verstärkt zu günstigen Grundnahrungsmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen hatte bereits zu Jahresbeginn betont, dass nicht nur einkommensschwächere, sondern zunehmend auch wohlhabendere Haushalte in die Filialen kommen. Zwar fällt es vielen Menschen mit niedrigem Einkommen weiterhin schwer, selbst grundlegende Waren zu bezahlen, doch das breite Angebot zu niedrigen Preisen spricht inzwischen ein größeres Publikum an.

Auch Branchenriese Walmart berichtete zuletzt von einem Zulauf wohlhabender Kunden, die gezielt günstige Lebensmittel suchen. Das Unternehmen hat seine Jahresumsatzziele ebenfalls Anfang August erhöht.

Quartalszahlen über Erwartungen

Im zweiten Quartal, das am 1. August endete, stiegen die vergleichbaren Umsätze in den Filialen um 2,8 Prozent. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 2,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg resultierte sowohl aus einer höheren Kundenzahl als auch aus einem wachsenden Einkaufswert pro Besuch.

Dollar General erzielte im Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,86 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzung von 1,57 US-Dollar deutlich.

Neue Jahresziele

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Konzern nun ein Umsatzwachstum zwischen 4,3 und 4,8 Prozent. Zuvor lag die Prognose bei 3,7 bis 4,7 Prozent. Beim Gewinn pro Aktie stellt Dollar General 5,80 bis 6,30 US-Dollar in Aussicht, nach zuvor 5,20 bis 5,80 US-Dollar.

Dividende bestätigt

Der Vorstand hat am 27. August eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,59 US-Dollar je Stammaktie beschlossen. Die Auszahlung erfolgt am oder vor dem 21. Oktober an alle Aktionäre, die am 7. Oktober registriert sind.

Zwar beabsichtigt das Management, die regelmäßigen Ausschüttungen fortzusetzen, betonte jedoch, dass künftige Dividenden vom alleinigen Ermessen des Vorstands abhängen. Maßgeblich seien unter anderem die Geschäftsergebnisse, die Liquidität, die finanzielle Lage sowie mögliche vertragliche Verpflichtungen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion