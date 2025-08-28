    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDollar General Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Dollar General Corporation

    Boom der Billigketten?

    Schnäppchenjagd in den USA: Dieser Discounter übertrifft alle Gewinnprognosen!

    Dollar General hebt die Prognose an: Der Discounter profitiert vom Schnäppchenboom und gewinnt Kunden aus allen Einkommensschichten.

    • Dollar General hebt Umsatz- und Gewinnprognose an.
    • Kunden aus allen Einkommensschichten gewinnen.
    • Quartalszahlen über Erwartungen, Dividende bestätigt.
    Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

    Dollar General hat seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Der US-Discounter reagiert damit auf eine ungebrochen starke Nachfrage nach preiswerten Waren quer durch alle Einkommensgruppen. "Wir berücksichtigen bei unseren Zielen auch das mögliche Risiko von Unsicherheiten im Verbraucherverhalten", erklärte das Unternehmen am Mittwoch.

    Die Ankündigung sorgte für Kursfantasie: Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien um rund sechs Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits knapp 47 Prozent gewonnen.

    Kundenbasis erweitert sich

    Discounter wie Dollar General profitieren traditionell in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Preisbewusste Verbraucher greifen verstärkt zu günstigen Grundnahrungsmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen hatte bereits zu Jahresbeginn betont, dass nicht nur einkommensschwächere, sondern zunehmend auch wohlhabendere Haushalte in die Filialen kommen. Zwar fällt es vielen Menschen mit niedrigem Einkommen weiterhin schwer, selbst grundlegende Waren zu bezahlen, doch das breite Angebot zu niedrigen Preisen spricht inzwischen ein größeres Publikum an.

    Auch Branchenriese Walmart berichtete zuletzt von einem Zulauf wohlhabender Kunden, die gezielt günstige Lebensmittel suchen. Das Unternehmen hat seine Jahresumsatzziele ebenfalls Anfang August erhöht.

    Quartalszahlen über Erwartungen

    Im zweiten Quartal, das am 1. August endete, stiegen die vergleichbaren Umsätze in den Filialen um 2,8 Prozent. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 2,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg resultierte sowohl aus einer höheren Kundenzahl als auch aus einem wachsenden Einkaufswert pro Besuch.

    Dollar General erzielte im Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,86 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzung von 1,57 US-Dollar deutlich.

    Neue Jahresziele

    Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Konzern nun ein Umsatzwachstum zwischen 4,3 und 4,8 Prozent. Zuvor lag die Prognose bei 3,7 bis 4,7 Prozent. Beim Gewinn pro Aktie stellt Dollar General 5,80 bis 6,30 US-Dollar in Aussicht, nach zuvor 5,20 bis 5,80 US-Dollar.

    Dividende bestätigt

    Der Vorstand hat am 27. August eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,59 US-Dollar je Stammaktie beschlossen. Die Auszahlung erfolgt am oder vor dem 21. Oktober an alle Aktionäre, die am 7. Oktober registriert sind.

    Zwar beabsichtigt das Management, die regelmäßigen Ausschüttungen fortzusetzen, betonte jedoch, dass künftige Dividenden vom alleinigen Ermessen des Vorstands abhängen. Maßgeblich seien unter anderem die Geschäftsergebnisse, die Liquidität, die finanzielle Lage sowie mögliche vertragliche Verpflichtungen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Redakteur Saskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
