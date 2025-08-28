CATL stellt auf der Smarter E South America 2025 den TENER Stack vor und baut seine Präsenz in Südamerika aus

SÃO PAULO, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- CATL, ein weltweit führender Anbieter innovativer Energiespeicherlösungen, stellte seine neuesten Technologien auf der Smarter E South America 2025 vor, der größten Energiespeicherausstellung des Kontinents. TENER Stack – derzeit das weltweit erste stapelbare Energiespeichersystem mit einer extrem hohen Kapazität von 9 MWh – ist an die verschiedenen Zelltechnologien von CATL anpassbar und bietet entweder bis zu fünf Jahre lang keine Leistungsminderung oder eine hohe Temperaturbeständigkeit. Es eignet sich für die unterschiedlichen Klimazonen Südamerikas und unterstreicht das Engagement von CATL für eine nachhaltige Energieentwicklung in der gesamten Region.

„Brasilien verfügt über eine der vielfältigsten Anwendungen von Energiespeichersystemen weltweit. Mit unserer bewährten Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Produktlösungen für eine Vielzahl von Dekarbonisierungsanwendungen und den starken lokalen Partnerschaften, die wir aufbauen, sind wir bestrebt, den Übergang der Region zu sauberer Energie zu beschleunigen", sagte Ray See, Executive President, Americas Energy Storage Business Division.

Für die anspruchsvollen Bedingungen in Brasilien maßgeschneidert

Der brasilianische Energiemarkt befindet sich an einem Wendepunkt und steht aufgrund eines von erneuerbaren Energien dominierten Netzes vor einem rasanten Wachstum, wodurch eine Nachfrage nach Flexibilitätslösungen entsteht. BloombergNEF betont, dass die Speicherung in Brasilien „vor dem Durchbruch steht", da Brasilien bis 2050 über 6 Billionen US-Dollar an Energieinvestitionen benötigt, um die Netto-Null zu erreichen, was das explosive Potenzial unterstreicht.

Als Reaktion auf die schnell wachsende Nachfrage in dieser Region führt CATL TENER Stack ein, ein bahnbrechendes Produkt, das einen strategischen Sprung nach vorne in Bezug auf Kapazität, Flexibilität beim Einsatz, Sicherheit und Transportfähigkeit darstellt.

Das System speichert 9 MWh Energie, womit 45 Elektrobusse mit 200-kWh-Batteriepacks vollständig aufgeladen oder ein durchschnittlicher brasilianischer Haushalt sechs Jahre lang mit Strom versorgt werden können. Es nutzt die Landfläche um 45 % effizienter und bietet eine um 50 % höhere prognostizierte Energiedichte als herkömmliche 20-Fuß-Systeme. Bei großen Projekten benötigt es 45 % weniger Container, um eine 800-MWh-Station zu bauen, als 5-MWh-Systeme.