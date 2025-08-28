ProSiebenSat.1 Media - Aktie schießt in die Höhe +5,30 % - 28.08.2025

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie notiert aktuell bei 8,2425€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,4150 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ProSiebenSat.1 Media über einen Zuwachs von +9,00 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um -1,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ProSiebenSat.1 Media auf +57,94 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,13 % 1 Monat +10,96 % 3 Monate +9,00 % 1 Jahr +32,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ProSiebenSat.1 Aktie, die durch den bevorstehenden Umtausch von Aktien mit MFE beeinflusst wird. Die MFE-Aktie hat kürzlich um 6% zugelegt, was den Kurs von ProSiebenSat.1 positiv beeinflusste. Die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung wird durch die bevorstehenden Umtauschangebote und die damit verbundene Volatilität verstärkt. Zudem äußern einige Anleger Bedenken hinsichtlich der langfristigen Strategie von MFE und der finanziellen Stabilität von ProSiebenSat.1.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ProSiebenSat.1 Media eingestellt.

Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,91 Mrd.EUR wert.

Der Dax hat am Donnerstag seine Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben und notierte am Nachmittag praktisch unverändert bei 24.046 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zeigte sich ebenfalls kaum bewegt bei 30.478 Zählern. Für den …

Die Machtverhältnisse beim deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 verschieben sich grundlegend: Die tschechische Investorengruppe PPF steigt aus und verkauft ihre Beteiligung an die italienische MediaForEurope.

ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.