Shortseller läutet Alarm: Wird das "Nikola der Lüfte" zur Luftnummer?

Grizzly erklärte, man habe Archers Flaggschiff Midnight durch Luft- und Raumfahrtingenieure analysieren lassen. Das Ergebnis: Das Design weise "grundlegende Mängel" auf und sei wahrscheinlich nicht zertifizierbar. Zudem sei das Auftragsbuch von rund 6 Milliarden US-Dollar durch "fragwürdige und betrügerische" Zusagen aufgebläht. Die Absichtserklärung mit Air Chateau über 100 Midnight-Flugzeuge im Wert von 500 Millionen US-Dollar sei "unplausibel", da die Firma weder die Größe noch die Finanzierung für eine solche Flotte habe. Auch Vereinbarungen mit KakaoMobility und Future Flight Global bezeichnete Grizzly als inhaltslos.

Grizzly Research hat am Mittwoch eine Short-Position in Archer Aviation eröffnet und den Entwickler von elektrischen Senkrechtstart- und -landeflugzeugen (eVTOL) scharf kritisiert. In dem Bericht bezeichnete der Leerverkäufer Archer als das "Nikola der Lüfte" und warf dem Unternehmen vor, mit überzogenen Prognosen und PR seine Bewertung künstlich hochzuhalten.

Der Bericht kritisiert außerdem, dass angebliche Produktionsaktivitäten in Archers Werk in Covington kaum erkennbar gewesen seien. Auch die Hinwendung zur Verteidigungsindustrie wertete Grizzly als "verzweifelten Versuch", Relevanz zu behalten. "Dem Unternehmen fehlen die Ressourcen und Kapazitäten, um in diesem Bereich ein glaubwürdiger Akteur zu sein", so der Leerverkäufer.

Archer hatte jüngst sein erstes Midnight-Flugzeug in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert und ein Testprogramm in Abu Dhabi gestartet. Das Unternehmen rechnet mit ersten kommerziellen Einnahmen noch in diesem Jahr. Laut eigenen Angaben befinden sich aktuell sechs Midnight-Flugzeuge in Produktion, davon drei in der Endmontage.

Im scharfen Kontrast lobt Grizzly den Konkurrenten Joby Aviation, der "greifbare und beeindruckende" Fortschritte bei Zertifizierung, Infrastruktur und Kommerzialisierung zeige. Joby habe 70 Prozent der Stufe 4 des FAA-Zertifizierungsprozesses abgeschlossen, während Archer nur bei 15 Prozent liege. Zudem verfüge Joby über solide Partnerschaften, unter anderem mit Toyota, und konkrete Pläne zum Hochlauf seiner Produktion.

"Zusammenfassend glauben wir, dass die fragile Grundlage von Archer bald zusammenbrechen wird, ähnlich wie bei Nikola, da sich die zunehmenden Täuschungen aufdecken und die Anleger Rechenschaft verlangen", resümiert Grizzly.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



