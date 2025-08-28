ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 205 Dollar - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert von Nvidia auf 205 USD an.
- Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach guten Zahlen.
- Nvidia übertrifft Markterwartungen und setzt Bestmarken.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Nvidia von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipkonzern habe gute Zahlen vorgelegt, zahlreiche Bestmarken aufgestellt und die Markterwartungen getoppt, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:12 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 155,3 auf Tradegate (28. August 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +30,57 %/+46,89 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 205 US-Dollar
Junge, ehrlich. Das geht so nicht. Wo ist denn bitte die Gewinnmarge wahnsinnig unter Druck geraten? Im Gegenteil: Sie stabilisiert sich über 70% (!!!! 70!!!), fürs nächste Quartal wird mit 73% kalkuliert.
Deutsche Bank ist OK. Die haben im April 24 Tesla auf 125,- USD gesenkt. 6 Monate später stand Tesla bei 488,-