    Moderater Zuwachs - Nvidia dämmen Kursminus ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Ausblick enttäuscht, aber Börse stabil erwartet.
    • Hoffnung auf mehr China-Geschäft stützt Anlegervertrauen.
    • Softwarebranche: CrowdStrike fällt, Snowflake und Pure Storage steigen.
    Aktien New York Ausblick - Moderater Zuwachs - Nvidia dämmen Kursminus ein
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der in Teilen etwas enttäuschende Ausblick des KI-Chipriesen Nvidia dürfte an den New Yorker Börsen am Donnerstag keine Erschütterungen verursachen. Zumal: Es gibt vage Hoffnung, dass Nvidia bald mehr China-Geschäft machen könnte. Die Indizes werden stabil bis etwas höher erwartet. Bei Nvidia hielt sich das vorbörsliche Kursminus in Grenzen.

    Knapp eine Stunde vor dem Eröffnungsgong taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit plus 0,16 Prozent auf 45.636 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG rund 0,3 Prozent höher auf 23.633 Punkte. Kaum verändert dürfte der marktbreite S&P 500 starten, der am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte.

    Nvidia sanken vorbörslich um 0,2 Prozent und dämmten einen zuvor größeren Abschlag ein. Der KI-Konzern wächst trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant.

    Das Kursminus dürften Nvidia-Anleger verschmerzen. Die Papiere hatten unlängst ein Rekordhoch erreicht und sich seit dem ersten Zollschock Anfang April bereits mehr als verdoppelt. Auch der Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist nicht in Gefahr. Analysten bleiben für Nvidia optimistisch. Teilweise wurden die Kursziele nach der Zahlenvorlage deutlich nach oben geschraubt.

    In der Softwarebranche gab es Licht und Schatten: CrowdStrike gaben um 3,3 Prozent nach. Das Unternehmen verfehlte mit seiner Umsatzprognose die Erwartungen. Anders Snowflake , dessen angehobene Prognose die Papiere um fast 14 Prozent in die Höhe schnellen ließ. Pure Storage gewannen 15 Prozent. Der Spezialist für Cloud-Datenspeicher erfreute die Anleger ebenfalls mit einem erhöhten Ausblick.

    Dollar General profitiert von der Schnäppchenjagd der Verbraucher. Mit der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal übertraf die Warenhauskette die Schätzungen der Analysten. Die Aktien gewannen vorbörslich 5 Prozent und reagierten damit auch auf eine Anhebung der Unternehmensziele.

    Die Aktien von Cooper fielen vorbörslich um 16,5 Prozent. Der Kontaktlinsenhersteller enttäuschte mit seinem Quartalsumsatz und dem Ausblick./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 155,3 auf Tradegate (28. August 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +30,29 %/+46,58 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
