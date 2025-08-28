    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia spricht mit US-Regierung über Blackwell-Verkäufe nach China

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Chef Huang verhandelt über KI-Chip-Verkäufe.
    • Teil der Erlöse soll an die US-Regierung gehen.
    • China wehrt sich gegen US-KI-Chips aus Sicherheitsgründen.
    'Fox' - Nvidia spricht mit US-Regierung über Blackwell-Verkäufe nach China
    Foto: NVIDIA Corporation

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nvidia-Chef Jensen Huang spricht laut einem Medienbericht mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe von KI-Chips der Blackwell-Reihe nach China. Dafür wäre der Chipkonzern auch bereit, einen Teil der Erlöse an die USA abzutreten, schreibt Nachrichtensprecherin Lz Claman vom US-Sender "Fox" am Donnerstag der Plattform X (früher Twitter). Sie verweist dabei auf ein Interview mit Huang, dass im Tagesverlauf ausgestrahlt werden soll.

    Die Regierung von Donald Trump hatte erst vor einigen Wochen den Widerstand gegen Verkäufe von KI-Chips mit der Bezeichnung H20 nach China aufgegeben. Ein Preis dafür ist, dass der amerikanische Staat einen Anteil von 15 Prozent der Verkäufe bekommen soll. Allerdings kamen die Lieferungen bisher nicht in Gang - weil nun Peking Front gegen den Einsatz von KI-Chips aus den USA unter anderem mit Verweis auf Sicherheitsbedenken macht.

    Nvidia würde derweil gern auch leistungsstärkere Chips aus der Modellreihe "Blackwell" nach China verkaufen. Huang argumentiert, dass ein Verkaufsverbot nur einheimische Konkurrenz in China entstehen lasse, die mit Nvidia später auch auf dem Weltmarkt konkurrieren werde./mis/so/stk

    ISIN:US67066G1040WKN:918422

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 155,3 auf Tradegate (28. August 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +30,29 %/+46,58 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
