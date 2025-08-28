Globale Sportmarke U.S. Polo Assn. wird Titelsponsor von Palm Beaches Marathon

Marathon findet am 13. und 14. Dezember 2025 statt – Frühbucherregistrierung jetzt geöffnet

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 28. August 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA) ist eine mehrjährige Partnerschaft als neuer Titelsponsor des Palm Beaches Marathon eingegangen. Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon – ein Lauf, der K2 Sports Ventures von Ken Kennerly gehört und von diesem Unternehmen organisiert wird – findet am 13. und 14. Dezember 2025 in der Innenstadt von West Palm Beach, Florida, statt.

USPA Marathon

Dieser renommierte Marathon ist bekannt für seine wunderschöne Aussicht auf die Uferpromenade und die von Palmen gesäumten Straßen und heißt Läufer aus dem ganzen Land und allen Teilen der Welt während der kalten Wintermonate im warmen Florida willkommen. Er fungiert außerdem als Qualifikation für den legendären Boston-Marathon.

„U.S. Polo Assn. fühlt sich geehrt, Titelsponsor des Palm Beaches Marathon zu sein, einer legendären Veranstaltung, die ebenso wie unsere Marke tief in dieser lebendigen Gemeinde von Palm Beach County verwurzelt ist“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, jenem Unternehmen, das die globale Marke U.S. Polo Assn. im Wert von mehreren Milliarden Dollar verwaltet. „Obwohl unsere vom Sport inspirierte Marke in über 190 Ländern der Welt vertreten ist, liegen unser Herz und unser Erbe hier in den Palm Beaches, der Heimat von USPA Global, der United States Polo Association und dem USPA National Polo Center, dem renommiertesten Polo-Standort der Welt.“

Das Laufwochenende umfasst den 5-km- und 10-km-Lauf am Samstag, dem 13. Dezember, um 7:30 Uhr, gefolgt vom Marathon, Halbmarathon und Marathon-Staffellauf am Sonntag, dem 14. Dezember, um 6 Uhr. Die Frühbucherregistrierung ist jetzt geöffnet. Die Kosten belaufen sich auf 130 $ für den Marathon und 100 $ für den Halbmarathon. Die Frühbuchergebühr für den 10-km-Lauf beträgt 60 $ und für den 5-km-Lauf 45 $. Um sich für den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon anzumelden, besuchen Sie bitte palmbeachmarathon.com.