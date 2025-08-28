DXC von IDC MarketScape als Leader im Bereich End-to-End-Engineering und Lifecycle-Services für industrielles IoT ausgezeichnet
ASHBURN, Va., 28. August 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus den Fortune 500, wurde zum Leader im „IDC MarketScape: Worldwide Industrial IoT End-to-End Engineering and Life-Cycle Services 2025 Vendor Assessment*" ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der industriellen IoT-Dienstleistungen von DXC für die Optimierung von Betriebsabläufen und die Verbesserung der Transparenz in der Lieferkette für Branchen, die in hohem Maße auf physische Vermögenswerte wie Immobilien, Maschinen und Anlagen angewiesen sind.
„Um unseren Kunden dabei zu helfen, das volle Potenzial des industriellen IoT auszuschöpfen, kombinieren wir fundiertes Branchenwissen, Digital-Twin-Technologie und IoT, wodurch umfassendere Fähigkeiten in den Bereichen Simulation, Verfahrenstechnik und Wiederherstellung entstehen", so Pete McEvoy, Head of Data and AI bei DXC. „Wir glauben, dass diese Anerkennung durch IDC MarketScape unsere Branchenexpertise und unseren Wert als vertrauenswürdiger Partner unterstreicht, der messbare Geschäftsergebnisse liefert, während unsere Kunden ihren Weg der digitalen Transformation beschreiten."
DXC bietet IIoT-Services nach einem einheitlichen Ansatz, der von seinen Branchenexperten entwickelt wurde und folgende Vorteile für die Fertigungsindustrie mit sich bringt:
- Vermögensverwaltung: Senkung der Wartungskosten und Optimierung von Produktion und Planung.
- Vorfallminderung: Schnelle Erkennung, Bewertung und Behebung von Ausfällen, Qualitätsproblemen oder Störungen in der Fertigung, in Lieferketten und in kapitalintensiven Betrieben.
- Qualitätskontrolle: Minimieren Sie Verschwendung, Fehler und Nacharbeit, indem Sie Probleme mit Produkten oder in der Lieferkette frühzeitig erkennen und über benutzerdefinierte Apps und Schnittstellen nahezu in Echtzeit Warnmeldungen auslösen.
- ESG-Compliance: Verschaffen Sie sich einen Echtzeit-Überblick über den Energieverbrauch, analysieren Sie Verbrauchs- und Preisentwicklungen, steigern Sie die Effizienz, senken Sie die Energiekosten und vermeiden Sie Verschwendung.
„IDC identifiziert die Stärke von DXC in seinem umfassenden Portfolio an industriellen IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, proprietären Frameworks für IIoT- und Industrie 4.0-Lösungen und -Dienstleistungen sowie seinem Bereitstellungs-Ökosystem. Die Kunden von DXC schätzen besonders den Fokus des Unternehmens auf die Erfüllung der geschäftlichen KPIs, die Proaktivität bei der Einführung neuer Anwendungsfälle für industrielles IoT und Industrie 4.0 sowie die frühzeitige Darstellung der Auswirkungen auf den ROI. Sein Onshore- und Nearshore-Modell kommt bei seinen Kunden hinsichtlich der Effektivität und Effizienz der Lieferungen ebenfalls gut an. Die Investitionen von DXC in Forschung und Entwicklung, Partnerschaften und die Ausweitung seines Lieferökosystems auf andere wachstumsstarke Märkte dürften seine Position auf dem Markt und das Vertrauen seiner Kunden stärken", sagte Abhishek Mukherjee, Research Manager, Digital Engineering and Operational Technology Services bei IDC.