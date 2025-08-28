DXC von IDC MarketScape als Leader im Bereich End-to-End-Engineering und Lifecycle-Services für industrielles IoT ausgezeichnet

ASHBURN, Va., 28. August 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus den Fortune 500, wurde zum Leader im „IDC MarketScape: Worldwide Industrial IoT End-to-End Engineering and Life-Cycle Services 2025 Vendor Assessment*" ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der industriellen IoT-Dienstleistungen von DXC für die Optimierung von Betriebsabläufen und die Verbesserung der Transparenz in der Lieferkette für Branchen, die in hohem Maße auf physische Vermögenswerte wie Immobilien, Maschinen und Anlagen angewiesen sind.

„Um unseren Kunden dabei zu helfen, das volle Potenzial des industriellen IoT auszuschöpfen, kombinieren wir fundiertes Branchenwissen, Digital-Twin-Technologie und IoT, wodurch umfassendere Fähigkeiten in den Bereichen Simulation, Verfahrenstechnik und Wiederherstellung entstehen", so Pete McEvoy, Head of Data and AI bei DXC. „Wir glauben, dass diese Anerkennung durch IDC MarketScape unsere Branchenexpertise und unseren Wert als vertrauenswürdiger Partner unterstreicht, der messbare Geschäftsergebnisse liefert, während unsere Kunden ihren Weg der digitalen Transformation beschreiten."