    JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussagen des Spirituosenherstellers auf der anschließenden Telefonkonferenz seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagvormittag. Das Unternehmen habe zwar überzeugend dargelegt, das Wachstum steigern und die Margen behaupten zu können. Doch obwohl die Erwartungen für 2024/25 übertroffen worden seien, sehe sie weiterhin Druck auf die Gewinntreiber und erwarte eine Senkung der Schätzungen für das neue Geschäftsjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich./gl/ag

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 102,5EUR auf Tradegate (28. August 2025, 14:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
