JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussagen des Spirituosenherstellers auf der anschließenden Telefonkonferenz seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagvormittag. Das Unternehmen habe zwar überzeugend dargelegt, das Wachstum steigern und die Margen behaupten zu können. Doch obwohl die Erwartungen für 2024/25 übertroffen worden seien, sehe sie weiterhin Druck auf die Gewinntreiber und erwarte eine Senkung der Schätzungen für das neue Geschäftsjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich./gl/agSie sehe aber weiterhin ./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:31 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 102,5EUR auf Tradegate (28. August 2025, 14:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 120,00 € , was eine Steigerung von +21,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer