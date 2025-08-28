    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rutte zu hybriden Angriffen Russlands

    Nicht naiv sein

    • Russland hat Fähigkeiten für hybride Angriffe.
    • Mögliche Angriffe: Attentate, Störsignale, Cyber.
    • Deutschland ist sich der Bedrohung bewusst, nicht naiv.

    WÜRZBURG (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat vor umfangreichen Fähigkeiten Russlands zu hybriden Angriffen auch in Staaten des Bündnisses gewarnt. "Das können Attentatsversuche sein, es können Störsignale ('jamming') des zivilen Luftverkehrs sein, auch versuchte Cyberangriffe gegen ein großes Nato-Land", sagte Rutte in Würzburg.

    Zu konkreten Vorfällen könne er sich aber nicht äußern, sagte Rutte, nachdem es wiederholt Berichte über Drohnenüberflüge, Sabotage und Ausspähversuche gab. "Wir wissen, dass Russland zu viel in der Lage ist. Und hier sollten wir nicht naiv sein. Und ich weiß, dass Deutschland nicht naiv ist", sagte Rutte.

    Er war in der Stadt als Gast der Fraktionsspitzen von Union und SPD, die sich zu einer zweitägigen Klausur trafen./cn/DP/stw





