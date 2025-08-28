Israel kündigt zwei neue Hilfszentren im Gazastreifen an

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat zwei neue Verteilstellen für humanitäre Hilfe im Gazastreifen angekündigt. Wie das Militär weiter mitteilte, sollen die beiden Zentren im südlichen Bereich des abgeriegelten Küstengebiets in den kommenden Tagen fertiggestellt werden. Der Betrieb soll durch die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF) erfolgen.

Im Gegenzug werde die bereits bestehende Verteilstelle in Tel al-Sultan in der Nähe der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten geschlossen, hieß es weiter. Nach der Fertigstellung des Baus der beiden neuen Zentren sollen demnach insgesamt fünf Verteilzentren für humanitäre Hilfe zur Verfügung stehen.