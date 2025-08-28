Mensch und Maschine Software Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.08.2025

Die Mensch und Maschine Software Aktie ist bisher um -5,04 % auf 48,05€ gefallen. Das sind -2,55 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Mensch und Maschine Software SE ist ein führender Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen, stark in Europa vertreten und einer der größten Autodesk-Partner weltweit. Sie bieten Software für CAD, CAM und BIM sowie Schulungen und Beratungen an. Wichtige Konkurrenten sind Autodesk, Dassault Systèmes und Siemens PLM Software. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Partnerschaften, ein umfassendes Schulungsangebot und kundenspezifische Lösungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Mensch und Maschine Software Aktionäre einen Verlust von -8,65 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -0,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Mensch und Maschine Software -4,52 % verloren.

Mensch und Maschine Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,39 % 1 Monat -1,36 % 3 Monate -8,65 % 1 Jahr -7,82 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 823,15 Mio. wert.

Mensch und Maschine Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.