Uniper-Finanzchefin Dönges wechselt zu Autozulieferer Aumovio

Bei Aumovio hatte bislang Vorstandschef Philipp von Hirschheydt die Leitung der Finanzen interimistisch übernommen. Dönges wird als neue Finanzchefin dort für drei Jahre bestellt. Aumovio soll am 18. September über eine Börsennotierung vom Reifenkonzern Continental als eigenständiges Unternehmen abgespalten werden./tav/stk

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 76,46 auf Tradegate (28. August 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,19 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,72 %/+31,68 % bedeutet.