    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uniper-Finanzchefin Dönges wechselt zu Autozulieferer Aumovio

    Für Sie zusammengefasst
    • Aumovio Vorstand komplett, Jutta Dönges wird CFO.
    • Dönges wechselt von Uniper zu Aumovio, Start 2026.
    • Abspaltung von Continental am 18. September 2023.
    Uniper-Finanzchefin Dönges wechselt zu Autozulieferer Aumovio
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung von Continental stehende Autozulieferer Aumovio hat seinen Vorstand komplett. Spätestes zum 1. März 2026 soll Jutta Dönges beim Unternehmen den Posten als Finanzvorstand übernehmen, wie Aumovio am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Die 52-Jährige kommt vom Energiekonzern Uniper , wo sie ebenfalls bislang das Finanzressort im Vorstand unter sich hat. Uniper bestätigte den Weggang in einer separaten Mitteilung.

    Zuvor war die studierte Wirtschaftsingenieurin Dönges unter anderem in Führungspositionen bei internationalen Finanzdienstleistern tätig. 2016 übernahm sie die Führung des Leitungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung in Frankfurt. Von 2018 bis 2022 war Dönges Geschäftsführerin der Finanzagentur GmbH in Frankfurt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental!
    Short
    81,37€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    71,55€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei Aumovio hatte bislang Vorstandschef Philipp von Hirschheydt die Leitung der Finanzen interimistisch übernommen. Dönges wird als neue Finanzchefin dort für drei Jahre bestellt. Aumovio soll am 18. September über eine Börsennotierung vom Reifenkonzern Continental als eigenständiges Unternehmen abgespalten werden./tav/stk

    Continental

    +1,23 %
    -0,05 %
    -2,31 %
    -1,21 %
    +21,68 %
    +35,21 %
    -7,87 %
    -56,37 %
    +1.166,72 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 76,46 auf Tradegate (28. August 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,19 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,72 %/+31,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Continental - 543900 - DE0005439004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Continental. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Uniper-Finanzchefin Dönges wechselt zu Autozulieferer Aumovio Der vor der Abspaltung von Continental stehende Autozulieferer Aumovio hat seinen Vorstand komplett. Spätestes zum 1. März 2026 soll Jutta Dönges beim Unternehmen den Posten als Finanzvorstand übernehmen, wie Aumovio am Donnerstag in Frankfurt am …