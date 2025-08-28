Uniper-Finanzchefin Dönges wechselt zu Autozulieferer Aumovio
- Aumovio Vorstand komplett, Jutta Dönges wird CFO.
- Dönges wechselt von Uniper zu Aumovio, Start 2026.
- Abspaltung von Continental am 18. September 2023.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung von Continental stehende Autozulieferer Aumovio hat seinen Vorstand komplett. Spätestes zum 1. März 2026 soll Jutta Dönges beim Unternehmen den Posten als Finanzvorstand übernehmen, wie Aumovio am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Die 52-Jährige kommt vom Energiekonzern Uniper , wo sie ebenfalls bislang das Finanzressort im Vorstand unter sich hat. Uniper bestätigte den Weggang in einer separaten Mitteilung.
Zuvor war die studierte Wirtschaftsingenieurin Dönges unter anderem in Führungspositionen bei internationalen Finanzdienstleistern tätig. 2016 übernahm sie die Führung des Leitungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung in Frankfurt. Von 2018 bis 2022 war Dönges Geschäftsführerin der Finanzagentur GmbH in Frankfurt.
Bei Aumovio hatte bislang Vorstandschef Philipp von Hirschheydt die Leitung der Finanzen interimistisch übernommen. Dönges wird als neue Finanzchefin dort für drei Jahre bestellt. Aumovio soll am 18. September über eine Börsennotierung vom Reifenkonzern Continental als eigenständiges Unternehmen abgespalten werden./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 76,46 auf Tradegate (28. August 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,19 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,72 %/+31,68 % bedeutet.
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
https://www.goslarsche.de/Nachrichten/Continental-schneidet-besser-ab-als-gedacht-616122.html