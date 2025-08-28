INTERGEO 2025 - CONFERENCE- und EXPO-Stage-Programm jetzt online - sichern Sie sich Ihren Platz! (FOTO)
Frankfurt/Karlsruhe (ots) - Ob vom All aus oder aus der Drohnenperspektive, ob
mit KI-gestützten Datenanalysen oder 3D-Visualisierungen: Geoinformation ist
längst nicht mehr nur ein Werkzeug für Spezialisten - sie ist zur
Schlüsselressource für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Die
INTERGEO 2025 bringt diese Entwicklung auf den Punkt: Vom 7. bis 9. Oktober wird
das Messegelände Frankfurt zum internationalen Hotspot für Geodäsie,
Geoinformation und Landmanagement mit rund 500 internationalen Ausstellern von
innovativen Start-Ups bis zu Branchenführern, CONFERENCE und EXPO STAGES.
Wissen, das wirkt - die INTERGEO CONFERENCE
mit KI-gestützten Datenanalysen oder 3D-Visualisierungen: Geoinformation ist
längst nicht mehr nur ein Werkzeug für Spezialisten - sie ist zur
Schlüsselressource für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Die
INTERGEO 2025 bringt diese Entwicklung auf den Punkt: Vom 7. bis 9. Oktober wird
das Messegelände Frankfurt zum internationalen Hotspot für Geodäsie,
Geoinformation und Landmanagement mit rund 500 internationalen Ausstellern von
innovativen Start-Ups bis zu Branchenführern, CONFERENCE und EXPO STAGES.
Wissen, das wirkt - die INTERGEO CONFERENCE
Anzeige
Präsentiert von
Die INTERGEO CONFERENCE bietet an drei Tagen rund 100 Vorträge und Sessions -
von Raumfahrtagenturen bis zu UN-Organisationen, von Landesministerien bis zu
internationalen Technologiekonzernen. Der Bogen reicht von KI-gestützter
Fernerkundung , Urbanen Digitalen Zwillingen und Open-Data-Strategien über
Erdbeobachtung für Klima- und Krisenmanagement bis hin zu BIM-GIS-Integration
für ein effizientes Lebenszyklusmanagement von Infrastrukturen.
Keynotes wie "Erdbeobachtung und Künstliche Intelligenz" und "Kartografie für
die Zukunft" setzen visionäre Impulse, während Panels zu digitalen
Souveränitäts- und Standardisierungsfragen den strategischen Rahmen geben. Jede
Session zeigt klar: Geoinformation ist der stille, aber unverzichtbare Motor für
Klimaanpassung, Katastrophenschutz, Stadtentwicklung und den Schutz kritischer
Infrastrukturen.
Spotlight: Keynotes und Opening
Am Opening am Dienstag, 7. Oktober 2025 , eröffnet DVW-Präsident Prof. Rudolf
Staiger die INTERGEO, bevor Johann Dietrich Wörner, Raumfahrtkoordinator des
Landes Hessen, in seiner Keynote "Erdbeobachtung und Künstliche Intelligenz"
zeigt, wie KI immense Erdbeobachtungsdaten für Klima-, Landwirtschafts- und
Stadtplanungsprojekte nutzbar macht.
Keynote Deutscher Kartographie Kongress 2025: "Globale Herausforderungen
angehen: Kartografie für die Zukunft und die Zukunft der Kartografie": die
Keynote von Prof. Serena Coetzee (UNU-FLORES) am Mittwoch, den 8. Oktober
thematisiert die Evolution der Kartographie im Kontext wachsender Geodatenmengen
und deren Governance.
Trends und Entwicklungen in der Geoinformationsverwaltung: Die Podiumsdiskussion
"Digitale Transformation - Perspektiven, Trends und Thesen" fordert am
Donnerstagmorgen (9. Oktober) eine Neuausrichtung der
Geoinformationsverwaltungen, um Innovation und Vernetzung voranzutreiben.
Themenschwerpunkte und Auszüge aus dem CONFERENCE Programm
KI & Geoinformationen - Die neue Ära der Datenanalyse
Künstliche Intelligenz beschleunigt den Weg von Rohdaten zu umsetzbaren
von Raumfahrtagenturen bis zu UN-Organisationen, von Landesministerien bis zu
internationalen Technologiekonzernen. Der Bogen reicht von KI-gestützter
Fernerkundung , Urbanen Digitalen Zwillingen und Open-Data-Strategien über
Erdbeobachtung für Klima- und Krisenmanagement bis hin zu BIM-GIS-Integration
für ein effizientes Lebenszyklusmanagement von Infrastrukturen.
Keynotes wie "Erdbeobachtung und Künstliche Intelligenz" und "Kartografie für
die Zukunft" setzen visionäre Impulse, während Panels zu digitalen
Souveränitäts- und Standardisierungsfragen den strategischen Rahmen geben. Jede
Session zeigt klar: Geoinformation ist der stille, aber unverzichtbare Motor für
Klimaanpassung, Katastrophenschutz, Stadtentwicklung und den Schutz kritischer
Infrastrukturen.
Spotlight: Keynotes und Opening
Am Opening am Dienstag, 7. Oktober 2025 , eröffnet DVW-Präsident Prof. Rudolf
Staiger die INTERGEO, bevor Johann Dietrich Wörner, Raumfahrtkoordinator des
Landes Hessen, in seiner Keynote "Erdbeobachtung und Künstliche Intelligenz"
zeigt, wie KI immense Erdbeobachtungsdaten für Klima-, Landwirtschafts- und
Stadtplanungsprojekte nutzbar macht.
Keynote Deutscher Kartographie Kongress 2025: "Globale Herausforderungen
angehen: Kartografie für die Zukunft und die Zukunft der Kartografie": die
Keynote von Prof. Serena Coetzee (UNU-FLORES) am Mittwoch, den 8. Oktober
thematisiert die Evolution der Kartographie im Kontext wachsender Geodatenmengen
und deren Governance.
Trends und Entwicklungen in der Geoinformationsverwaltung: Die Podiumsdiskussion
"Digitale Transformation - Perspektiven, Trends und Thesen" fordert am
Donnerstagmorgen (9. Oktober) eine Neuausrichtung der
Geoinformationsverwaltungen, um Innovation und Vernetzung voranzutreiben.
Themenschwerpunkte und Auszüge aus dem CONFERENCE Programm
KI & Geoinformationen - Die neue Ära der Datenanalyse
Künstliche Intelligenz beschleunigt den Weg von Rohdaten zu umsetzbaren
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte