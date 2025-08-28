INTERGEO 2025 - CONFERENCE- und EXPO-Stage-Programm jetzt online - sichern Sie sich Ihren Platz! (FOTO)

Frankfurt/Karlsruhe (ots) - Ob vom All aus oder aus der Drohnenperspektive, ob

mit KI-gestützten Datenanalysen oder 3D-Visualisierungen: Geoinformation ist

längst nicht mehr nur ein Werkzeug für Spezialisten - sie ist zur

Schlüsselressource für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Die

INTERGEO 2025 bringt diese Entwicklung auf den Punkt: Vom 7. bis 9. Oktober wird

das Messegelände Frankfurt zum internationalen Hotspot für Geodäsie,

Geoinformation und Landmanagement mit rund 500 internationalen Ausstellern von

innovativen Start-Ups bis zu Branchenführern, CONFERENCE und EXPO STAGES.



Wissen, das wirkt - die INTERGEO CONFERENCE





