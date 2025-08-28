    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIA Group AktievorwärtsNachrichten zu AIA Group
    INTERGEO 2025 - CONFERENCE- und EXPO-Stage-Programm jetzt online - sichern Sie sich Ihren Platz! (FOTO)

    Frankfurt/Karlsruhe (ots) - Ob vom All aus oder aus der Drohnenperspektive, ob
    mit KI-gestützten Datenanalysen oder 3D-Visualisierungen: Geoinformation ist
    längst nicht mehr nur ein Werkzeug für Spezialisten - sie ist zur
    Schlüsselressource für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Die
    INTERGEO 2025 bringt diese Entwicklung auf den Punkt: Vom 7. bis 9. Oktober wird
    das Messegelände Frankfurt zum internationalen Hotspot für Geodäsie,
    Geoinformation und Landmanagement mit rund 500 internationalen Ausstellern von
    innovativen Start-Ups bis zu Branchenführern, CONFERENCE und EXPO STAGES.

    Wissen, das wirkt - die INTERGEO CONFERENCE

    Die INTERGEO CONFERENCE bietet an drei Tagen rund 100 Vorträge und Sessions -
    von Raumfahrtagenturen bis zu UN-Organisationen, von Landesministerien bis zu
    internationalen Technologiekonzernen. Der Bogen reicht von KI-gestützter
    Fernerkundung , Urbanen Digitalen Zwillingen und Open-Data-Strategien über
    Erdbeobachtung für Klima- und Krisenmanagement bis hin zu BIM-GIS-Integration
    für ein effizientes Lebenszyklusmanagement von Infrastrukturen.

    Keynotes wie "Erdbeobachtung und Künstliche Intelligenz" und "Kartografie für
    die Zukunft" setzen visionäre Impulse, während Panels zu digitalen
    Souveränitäts- und Standardisierungsfragen den strategischen Rahmen geben. Jede
    Session zeigt klar: Geoinformation ist der stille, aber unverzichtbare Motor für
    Klimaanpassung, Katastrophenschutz, Stadtentwicklung und den Schutz kritischer
    Infrastrukturen.

    Spotlight: Keynotes und Opening

    Am Opening am Dienstag, 7. Oktober 2025 , eröffnet DVW-Präsident Prof. Rudolf
    Staiger die INTERGEO, bevor Johann Dietrich Wörner, Raumfahrtkoordinator des
    Landes Hessen, in seiner Keynote "Erdbeobachtung und Künstliche Intelligenz"
    zeigt, wie KI immense Erdbeobachtungsdaten für Klima-, Landwirtschafts- und
    Stadtplanungsprojekte nutzbar macht.

    Keynote Deutscher Kartographie Kongress 2025: "Globale Herausforderungen
    angehen: Kartografie für die Zukunft und die Zukunft der Kartografie": die
    Keynote von Prof. Serena Coetzee (UNU-FLORES) am Mittwoch, den 8. Oktober
    thematisiert die Evolution der Kartographie im Kontext wachsender Geodatenmengen
    und deren Governance.

    Trends und Entwicklungen in der Geoinformationsverwaltung: Die Podiumsdiskussion
    "Digitale Transformation - Perspektiven, Trends und Thesen" fordert am
    Donnerstagmorgen (9. Oktober) eine Neuausrichtung der
    Geoinformationsverwaltungen, um Innovation und Vernetzung voranzutreiben.

    Themenschwerpunkte und Auszüge aus dem CONFERENCE Programm

    KI & Geoinformationen - Die neue Ära der Datenanalyse

    Künstliche Intelligenz beschleunigt den Weg von Rohdaten zu umsetzbaren
