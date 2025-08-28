ProSiebenSat.1 auf Zweijahreshoch - MFE übernimmt Mehrheit

Für die A-Aktie von MFE ging es in Mailand um gut 8 Prozent bergauf. Dies lege den Schluss nahe, dass die Anleger in der Übernahme nun operative Vorteile für den italienischen Medienkonzern sähen, kommentierte ein Händler.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Donnerstag vom Ende des Bietergefechts um den Fernsehkonzern profitiert. Mit dem vom tschechischen Investor PPF angekündigten Verkauf seines Anteils von knapp 15,7 Prozent an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) steigt deren Beteiligung auf rund 60 Prozent - und es könnte noch mehr werden.

Der ProsiebenSat.1-Kurs hängt seit der MFE-Offerte auch stark am MFE-Kurs, denn die Italiener bieten neben einer Barkomponente von 4,48 Euro je Aktie zusätzlich 1,3 eigene Papiere. Da die MFE-Anteilsscheine an der Euronext zuletzt 2,98 Euro kosteten, entspricht der Wert die Offerte je ProSiebenSat.1-Aktie aktuell etwa 8,35 Euro. Auf Xetra kosteten die ProSieben-Aktien zuletzt 8,29 Euro und damit etwa dreieinhalb Prozent mehr als am Vortag.

Eine Überraschung sei der Deal nicht, ergänzte ein weiterer Börsianer. Spätestens nach der Erhöhung des Kaufangebots durch MFE Ende Juli habe man mit dem Verkauf des Anteils von PPF an die Berlusconi-Holding rechnen können./bek/mis/gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 8,255 auf Tradegate (28. August 2025, 15:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -2,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %. Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd.. ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +33,33 %/-3,03 % bedeutet.



