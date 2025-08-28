    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Schweizer und dänisches Unternehmen sichern Marktzugang in Europa

    Hamburg (ots) - Strategische Positionen erfolgreich besetzt

    Ein Schweizer Technologieunternehmen und ein dänischer Ingenieurdienstleister
    haben mit zwei Schlüsselbesetzungen ihre Geschäftsentwicklung in Deutschland und
    Europa gestärkt. Für die technische Betreuung der europäischen Regionen wurde
    die Position Director Technical Services Europe neu besetzt. Parallel konnte die
    Leitung Germany Business Engineering im konstruktiven Ingenieurbau erfolgreich
    übernommen werden. Beide Rollen sind zentral für den Ausbau von Marktanteilen
    und die Umsetzung strategischer Projekte.

    Executive Search mit Branchenkompetenz

    Die Besetzungen erfolgten über das Executive-Search-Team
    (https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) der Kontrast
    Personalberatung GmbH Hamburg. Es handelte sich in beiden Fällen um verdeckte
    Mandate mit vertraulicher Direktansprache. Grundlage des Erfolgs ist die
    langjährige Branchenexpertise des Headhunter-Teams: Architektur und
    Ingenieurwesen auf der einen Seite, Elektrotechnik, Elektronik sowie Mess- und
    Analysesysteme im Mittelstand auf der anderen. Durch die gezielte Suche und ein
    strukturiertes Management Assessment der Shortlist-Kandidaten konnten die
    Positionen im vereinbarten Zeitrahmen besetzt werden.

    Über die Kontrast Personalberatung GmbH

    Die Kontrast Personalberatung GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit über 30 Jahren
    auf Executive Search und Personalberatung spezialisiert. Das Unternehmen
    arbeitet mit fest angestellten Headhuntern, die Managementqualifizierung und
    psychologische Eignungsdiagnostik verbinden. Besondere Kompetenz besteht in den
    Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik, Elektronik, Medizin und
    Pflege. Auftraggeber aus Mittelstand, öffentlichem Dienst und internationalem
    Umfeld profitieren von ISO-9001-zertifizierten, AGG- und DSGVO-konformen
    Auswahlverfahren sowie einem stetig wachsenden Kandidatenpool.

    Pressekontakt:

    Kontrast Personalberatung GmbH
    Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
    Banksstraße 6
    20097 Hamburg
    Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
    E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
    https://www.kontrast-gmbh.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6106047
    OTS: Kontrast Personalberatung GmbH




