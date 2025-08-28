Schweizer und dänisches Unternehmen sichern Marktzugang in Europa

Hamburg (ots) - Strategische Positionen erfolgreich besetzt



Ein Schweizer Technologieunternehmen und ein dänischer Ingenieurdienstleister

haben mit zwei Schlüsselbesetzungen ihre Geschäftsentwicklung in Deutschland und

Europa gestärkt. Für die technische Betreuung der europäischen Regionen wurde

die Position Director Technical Services Europe neu besetzt. Parallel konnte die

Leitung Germany Business Engineering im konstruktiven Ingenieurbau erfolgreich

übernommen werden. Beide Rollen sind zentral für den Ausbau von Marktanteilen

und die Umsetzung strategischer Projekte.



Executive Search mit Branchenkompetenz





Die Besetzungen erfolgten über das Executive-Search-Team

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) der Kontrast

Personalberatung GmbH Hamburg. Es handelte sich in beiden Fällen um verdeckte

Mandate mit vertraulicher Direktansprache. Grundlage des Erfolgs ist die

langjährige Branchenexpertise des Headhunter-Teams: Architektur und

Ingenieurwesen auf der einen Seite, Elektrotechnik, Elektronik sowie Mess- und

Analysesysteme im Mittelstand auf der anderen. Durch die gezielte Suche und ein

strukturiertes Management Assessment der Shortlist-Kandidaten konnten die

Positionen im vereinbarten Zeitrahmen besetzt werden.



Über die Kontrast Personalberatung GmbH



Die Kontrast Personalberatung GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit über 30 Jahren

auf Executive Search und Personalberatung spezialisiert. Das Unternehmen

arbeitet mit fest angestellten Headhuntern, die Managementqualifizierung und

psychologische Eignungsdiagnostik verbinden. Besondere Kompetenz besteht in den

Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik, Elektronik, Medizin und

Pflege. Auftraggeber aus Mittelstand, öffentlichem Dienst und internationalem

Umfeld profitieren von ISO-9001-zertifizierten, AGG- und DSGVO-konformen

Auswahlverfahren sowie einem stetig wachsenden Kandidatenpool.



Pressekontakt:



Kontrast Personalberatung GmbH

Dipl.-Kfm. Ingo Scheider

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0

E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de

https://www.kontrast-gmbh.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6106047

OTS: Kontrast Personalberatung GmbH







