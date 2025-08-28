Schweizer und dänisches Unternehmen sichern Marktzugang in Europa
Hamburg (ots) - Strategische Positionen erfolgreich besetzt
Ein Schweizer Technologieunternehmen und ein dänischer Ingenieurdienstleister
haben mit zwei Schlüsselbesetzungen ihre Geschäftsentwicklung in Deutschland und
Europa gestärkt. Für die technische Betreuung der europäischen Regionen wurde
die Position Director Technical Services Europe neu besetzt. Parallel konnte die
Leitung Germany Business Engineering im konstruktiven Ingenieurbau erfolgreich
übernommen werden. Beide Rollen sind zentral für den Ausbau von Marktanteilen
und die Umsetzung strategischer Projekte.
Executive Search mit Branchenkompetenz
Die Besetzungen erfolgten über das Executive-Search-Team
(https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) der Kontrast
Personalberatung GmbH Hamburg. Es handelte sich in beiden Fällen um verdeckte
Mandate mit vertraulicher Direktansprache. Grundlage des Erfolgs ist die
langjährige Branchenexpertise des Headhunter-Teams: Architektur und
Ingenieurwesen auf der einen Seite, Elektrotechnik, Elektronik sowie Mess- und
Analysesysteme im Mittelstand auf der anderen. Durch die gezielte Suche und ein
strukturiertes Management Assessment der Shortlist-Kandidaten konnten die
Positionen im vereinbarten Zeitrahmen besetzt werden.
Über die Kontrast Personalberatung GmbH
Die Kontrast Personalberatung GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit über 30 Jahren
auf Executive Search und Personalberatung spezialisiert. Das Unternehmen
arbeitet mit fest angestellten Headhuntern, die Managementqualifizierung und
psychologische Eignungsdiagnostik verbinden. Besondere Kompetenz besteht in den
Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik, Elektronik, Medizin und
Pflege. Auftraggeber aus Mittelstand, öffentlichem Dienst und internationalem
Umfeld profitieren von ISO-9001-zertifizierten, AGG- und DSGVO-konformen
Auswahlverfahren sowie einem stetig wachsenden Kandidatenpool.
Pressekontakt:
Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6106047
OTS: Kontrast Personalberatung GmbH
