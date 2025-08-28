    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    "Steuererhöhungen gefährden Standort, Arbeitsplätze und Wohlstand"

    München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. lehnt den
    Vorstoß nach einer Erhöhung der sogenannten "Reichensteuer" und der
    Erbschaftssteuer strikt ab. "Beide Maßnahmen blockieren kurz- wie langfristig
    die wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit unseres Landes. Sie bremsen
    Investitionen aus, gefährden Unternehmen in ihrer Substanz und schwächen sie
    gegenüber internationalen Wettbewerbern", sagt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram
    Brossardt und ergänzt: "Die Steuerpyramide zeigt deutlich, dass
    Besserverdienende schon heute überproportional zum Steueraufkommen beitragen. So
    tragen die oberen zehn Prozent der Steuerpflichtigen mehr als der Hälfte der
    Lohn- und Einkommenssteuer. Weitere Belastungen wären nicht nur ungerecht,
    sondern schädlich für den gesamten Standort, für die Arbeitsplätze und unseren
    Wohlstand. Allein die Diskussion über Erhöhungen verstärkt die ohnehin nach wie
    vor hohen Unsicherheiten und macht die langsam aufkommende Aufbruchstimmung
    wieder zunichte".

    Auch höhere Erbschaftsteuerlasten für Unternehmen verbieten sich laut vbw von
    selbst. In Bayern stehen rund 35.000 Unternehmensnachfolgen an.
    "Betriebsvermögen wird völlig zurecht von der Erbschaftsteuer verschont - und
    wir gehen hier noch nicht weit genug. Es ist völlig absurd, anzunehmen, dass
    Unternehmensnachfolger eine Erbschaftsteuer von 30 Prozent auf das
    Betriebsvermögen tragen können - selbst wenn man sie über Jahre streckt. Wer das
    tut, blockiert Investitionen und provoziert Stilllegungen sowie
    Unternehmensverkäufe oder Standortverlagerungen ins Ausland ", warnt Brossardt.

    Der Koalitionsvertrag sieht aus Sicht der vbw zurecht einen investitions- und
    entlastungsorientierten steuerpolitischen Kurs vor. "Die tiefgreifenden
    strukturellen Probleme in unserem Land sind neben den hohen Energie- und
    Arbeitskosten insbesondere den hohen Steuern und Abgaben geschuldet. Mit der
    verspäteten Körperschaftssteuersenkung und der Stromsteuersenkung, die nun doch
    nicht für alle kommt, bleibt die Bundesregierung bereits hinter den
    ursprünglichen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zurück. Vor diesem
    Hintergrund sind weitere Steuererhöhungen nicht akzeptabel . Das ist ein
    falsches Signal. Stattdessen müssen die angekündigten Entlastungs- und
    Investitionsimpulse jetzt dringend in die Tat umgesetzt werden. Das ist
    unerlässlich, um endlich auf einen Wachstumspfad zurückzukehren", so Brossardt
    abschließend.

