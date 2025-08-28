Europäer aktivieren Mechanismus für Sanktionen gegen Iran
Für Sie zusammengefasst
- Deutschland, Frankreich, Großbritannien aktiv gegen Iran.
- UN-Sanktionen sollen wieder eingeführt werden.
- Mechanismus im Sicherheitsrat der UN aktiviert.
Foto: Emphyrio - pixabay
NEW YORK (dpa-AFX) - Im Streit über das iranische Atomprogramm haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Mechanismus zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen ausgelöst. Das geht aus einem Brief der drei Länder hervor, der dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Donnerstag zugestellt wurde. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor./aha/DP/stw
Carola11 schrieb 26.06.25, 09:35
Trump warnt bei Nato-Gipfel, die Spannungen zwischen Israel und Iran könnten erneut eskalieren,mitdiskutieren »
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
TZ350 schrieb 25.06.25, 09:26
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19513379-geheimdi…mitdiskutieren »
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---
zappelgeck schrieb 23.06.25, 19:48
wenn man die Märkte von Devisen und Bonds bereits steuern kann, dann ist Öl auch kein Problem. der Preis wird steigen, wenn man es entscheidet. und dann erzählt man uns, warum...mitdiskutieren »
