Hydrosat sichert sich bedeutsamen europäischen Vertrag hinsichtlich Förderung von umfassender Kartierung von Wasserproduktivität

Der Vertrag nutzt KI-gestützte thermische Daten von Hydrosat, um Regierungen und Institutionen bei der Überwachung und Optimierung der landwirtschaftlichen Wassernutzung zu unterstützen

LUXEMBURG, LU / ACCESS Newswire / 28. August 2025 / Hydrosat, ein Unternehmen, das thermische Satellitendaten und KI nutzt, um globale Herausforderungen in den Bereichen Lebensmittelproduktion, Ernährungssicherheit und Rohstoffmanagement anzugehen, gab heute bekannt, dass es von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) im Rahmen des LuxIMPULSE-Programms einen Vertrag erhalten hat, um ein umfassendes Tool hinsichtlich der Wasserproduktivität für regionale und nationale Anwendungen zu entwickeln.

Regierungen und Interessensvertreter aus der Landwirtschaft geraten immer mehr unter Druck, die Wassernutzung zu optimieren und gleichzeitig die anspruchsvollen Anforderungen von Städten, Industrie und Umwelt in Einklang zu bringen. Um diese Herausforderung anzugehen, sind akkurate, kulturspezifische Erkenntnisse in puncto Wasserbedarf, Nutzungsmuster, Bodenfeuchtigkeit und Ertragsprognosen erforderlich – all diese Informationen waren in der Vergangenheit nur eingeschränkt verfügbar oder unzuverlässig.

Die Lösung von Hydrosat ermöglicht eine umfassende Kartierung der Wasserverfügbarkeit und -produktivität und wandelt komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung vor Ort um. Das Tool wird die Klimaresilienz, die Ernährungssicherheit und das nachhaltige Ressourcenmanagement auf nationaler und regionaler Ebene unterstützen.

„Wasserknappheit ist eine der größten Bedrohungen für die globale Ernährungssicherheit und wir können nicht lösen, was wir nicht messen“, sagte Royce Dalby, President von Hydrosat. „Dieser Vertrag mit der ESA ist ein entscheidender Schritt, um Regierungen und Institutionen mit jenen Tools auszustatten, die sie benötigen, um die Wasserproduktivität in großem Maßstab zu überwachen und zu verbessern. Durch die Kombination von thermischen Satellitenbildern, erweiterten Analysen und KI tragen wir dazu bei sicherzustellen, dass jeder Tropfen Wasser zählt, um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren.“