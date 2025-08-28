Elektronikhändler schlägt Wall Street-Prognosen: Kommt der Dividendenschub?

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBest Buy AktievorwärtsNachrichten zu Best Buy

    Der US-Elektronikhändler Best Buy meldet starke Quartalszahlen: Die Nachfrage nach KI-Technik und Gaming sorgt für Gewinnplus, die Prognose bleibt vorsichtig.

    Für Sie zusammengefasst
    • Best Buy übertrifft Umsatz- und Gewinnprognosen.
    • Starke Nachfrage nach KI-Technik und Gaming-Produkten.
    • Ausblick bleibt vorsichtig trotz positiver Quartalszahlen.
    Best Buy hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn übertroffen und damit die Prognosen der Wall Street geschlagen. Der US-Elektronikhändler profitierte von starker Nachfrage nach Computern, Smartphones und Zubehör, die zunehmend mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind. Auch der Verkaufsstart der neuen Nintendo Switch 2 im Juni sorgte für einen deutlichen Schub. Die Konsole war sowohl online als auch in den Filialen schnell vergriffen, wobei Best Buy als zentraler Vertriebspartner fungierte.

    Onlinehandel bleibt Wachstumstreiber

    Die flächenbereinigten Umsätze stiegen im letzten Quartal um 1,6 Prozent. Analysten hatten laut LSEG-Daten dagegen im Schnitt einen Rückgang von 0,52 Prozent erwartet. Besonders stark zeigte sich der Onlinekanal: In den USA kletterten die vergleichbaren E-Commerce-Umsätze um 5,1 Prozent, nachdem sie im Vorjahr um 1,6 Prozent eingebrochen waren. Auch international legte der Umsatz flächenbereinigt zu und wuchs um 7,6 Prozent, nach einem Minus von 1,8 Prozent im Vorjahr.

    Gewinn über Prognose

    Auf bereinigter Basis verdiente Best Buy 1,28 US-Dollar je Aktie. Die Analystenerwartungen hatten bei 1,21 US-Dollar gelegen. Vorstandschefin Corie Barry erklärte: "Unser Umsatzwachstum setzt sich auch im August fort, angetrieben von der starken Kundenresonanz auf unsere Back-to-School-Aktionen."

    Best Buy

    ISIN:US0865161014WKN:873629

    Ausblick bleibt unverändert

    Trotz des starken Quartals hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Best Buy damit, dass die flächenbereinigten Umsätze zwischen einem Rückgang von einem Prozent und einem Anstieg von einem Prozent liegen werden. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 6,15 und 6,30 US-Dollar erreichen.

    Zudem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass der Vorstand die Auszahlung einer regulären vierteljährlichen Bardividende in Höhe von 0,95 US-Dollar je Stammaktie genehmigt hat. Die Dividende wird am 9. Oktober 2025 an alle Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 18. September 2025 als Anteilseigner eingetragen sind.

    Das Management verwies zugleich auf Unsicherheiten durch mögliche Zolleffekte in der zweiten Jahreshälfte. Damit signalisiert Best Buy trotz der jüngsten Erfolge Vorsicht im weiteren Jahresverlauf.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Best Buy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 66,33EUR auf Tradegate (28. August 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Saskia Reh
    1 im Artikel enthaltener Wert
