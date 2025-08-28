Börsen Start Update
Börsenstart USA - 28.08. - US Tech 100 schwach -0,15 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:47) bei 45.509,06 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Salesforce +0,59 %, NVIDIA +0,35 %, American Express +0,31 %, 3M +0,26 %, Nike (B) +0,16 %
Flop-Werte: Verizon Communications -0,97 %, Johnson & Johnson -0,93 %, Merck & Co -0,90 %, Travelers Companies -0,90 %, Amgen -0,79 %
Der US Tech 100 steht bei 23.532,62 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,93 %, Datadog Registered (A) +3,20 %, Verisk Analytics +2,90 %, The Trade Desk Registered (A) +2,63 %, Broadcom +2,58 %
Flop-Werte: Dexcom -2,36 %, Old Dominion Freight Line -2,04 %, Cintas -2,04 %, Coca-Cola Europacific Partners -1,76 %, Biogen -1,64 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.471,56 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,93 %, HP +7,56 %, NetApp +7,46 %, Agilent Technologies +4,14 %, Datadog Registered (A) +3,20 %
Flop-Werte: Hormel Foods -13,92 %, Best Buy -3,13 %, Albemarle -2,76 %, Dexcom -2,36 %, Tyson Foods (A) -2,16 %
