DAX, Guardian Capital Group (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Guardian Capital Group (A)
|+59,00 %
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|Intellego Technologies
|+25,25 %
|Sonstige Technologie
|🥉
|Pure Storage Registered (A)
|+24,55 %
|Hardware
|🟥
|Telix Pharmaceuticals
|-17,58 %
|Biotechnologie
|🟥
|Heidelberg Pharma
|-25,44 %
|Biotechnologie
|🟥
|Ryohin Keikaku
|-51,00 %
|Einzelhandel
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|tonies Registered (A)
|Konsum
|🥈
|Clara Technologies
|Informationstechnologie
|🥉
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|Redcare Pharmacy
|Einzelhandel
|Heidelberg Pharma
|Biotechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|297
|-
|🥈
|Heidelberg Pharma
|79
|Biotechnologie
|🥉
|NVIDIA
|56
|Halbleiter
|CENTROTEC
|50
|Sonstige Technologie
|Almonty Industries
|38
|Rohstoffe
|Borussia Dortmund
|37
|Freizeit
Guardian Capital Group (A)
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 1
Intellego Technologies
Wochenperformance: +18,67 %
Platz 2
Pure Storage Registered (A)
Wochenperformance: +27,12 %
Platz 3
Telix Pharmaceuticals
Wochenperformance: -18,64 %
Platz 4
Platz 5
Ryohin Keikaku
Wochenperformance: -52,68 %
Platz 6
tonies Registered (A)
Wochenperformance: -2,10 %
Platz 7
Clara Technologies
Wochenperformance: -54,22 %
Platz 8
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +28,04 %
Platz 9
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +10,50 %
Platz 10
Redcare Pharmacy
Wochenperformance: -4,77 %
Platz 11
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -0,84 %
Platz 13
Platz 14
NVIDIA
Wochenperformance: +0,92 %
Platz 15
CENTROTEC
Wochenperformance: -6,08 %
Platz 16
Almonty Industries
Wochenperformance: -1,79 %
Platz 17
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,55 %
Platz 18
