    DAX, Guardian Capital Group (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Guardian Capital Group (A) +59,00 % Finanzdienstleistungen Nachrichten
    🥈 Intellego Technologies +25,25 % Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🥉 Pure Storage Registered (A) +24,55 % Hardware Forum Nachrichten
    🟥 Telix Pharmaceuticals -17,58 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Heidelberg Pharma -25,44 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Ryohin Keikaku -51,00 % Einzelhandel Nachrichten

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 tonies Registered (A) Konsum Forum Nachrichten
    🥈 Clara Technologies Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 Opendoor Technologies Informationstechnologie Forum Nachrichten
      Newron Pharmaceuticals Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Redcare Pharmacy Einzelhandel Forum Nachrichten
      Heidelberg Pharma Biotechnologie Forum Nachrichten

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 297 - Forum Nachrichten
    🥈 Heidelberg Pharma 79 Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥉 NVIDIA 56 Halbleiter Forum Nachrichten
      CENTROTEC 50 Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      Almonty Industries 38 Rohstoffe Forum Nachrichten
      Borussia Dortmund 37 Freizeit Forum Nachrichten




    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX, Guardian Capital Group (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.