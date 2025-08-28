CANCOM SE Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 28.08.2025

Mit einer Performance von +4,71 % konnte die CANCOM SE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CANCOM SE in den letzten drei Monaten Verluste von -18,97 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die CANCOM SE Aktie damit um +0,88 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CANCOM SE auf -2,23 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,88 % 1 Monat -13,45 % 3 Monate -18,97 % 1 Jahr -18,16 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 737,46 Mio.EUR wert.

Der Dax hat am Donnerstag seine Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben und notierte am Nachmittag praktisch unverändert bei 24.046 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zeigte sich ebenfalls kaum bewegt bei 30.478 Zählern. Für den …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Umstufungen des Investmenthauses Jefferies haben bei Cancom , Friedrich Vorwerk und Dermapharm am Donnerstag deutliche Kursbewegungen ausgelöst. Eine Kaufempfehlung gab den zuletzt seitwärts tendierenden Aktien des IT-Dienstleisters Cancom kräftig …

CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.