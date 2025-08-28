Nach dem Sommer kommt die Rallye? Das sind die Top-Aktien im Herbst (FOTO)

Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal 20Mio. Aktien von Apple verkauft und ihre Beteiligung an dem iPhone-Hersteller damit weiter reduziert. Bank of America wurden ebenfalls leicht abgebaut. Dagegen nahm Berkshire die Unitedhealth Group in ihr Portfolio auf. Laut einer 13F-Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hielt Berkshire zum 30. Juni 5,04 Millionen Aktien des Versicherers im Wert von rund 1,57 Milliarden US-Dollar. Die Aktien von Unitedhealth steigen daraufhin um 12,2 Prozent, die Papiere von Apple zeigten sich wenig verändert.

Neben UnitedHealth hat Berkshire seine Positionen in Bauunternehmen ausgebaut. Neu eingestiegen ist man bei dem Hausbauer DR Horton, zudem wurde die Beteiligung an Lennar deutlich erhöht. Weitere Käufe betrafen den Sicherheitsanbieter Allegion, den Außenwerber Lamar Advertising und den Stahlkonzern Nucor.