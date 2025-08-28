    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 153EUR auf Tradegate (28. August 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Stacy Rasgon
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 225
    Kursziel alt: 185
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 225,00$, was eine Steigerung von +26,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den …