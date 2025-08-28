BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 153EUR auf Tradegate (28. August 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 185

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



