    Durchwachsener Auftakt - Nvidia kurz dran am Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Ausblick enttäuscht, Börsen stabil bleiben.
    • Hoffnung auf China-Geschäft stützt Anlegerstimmung.
    • Dow Jones und S&P 500 leicht im Minus, Tech stabil.
    Aktien New York - Durchwachsener Auftakt - Nvidia kurz dran am Rekord
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der in Teilen etwas enttäuschende Ausblick des KI-Chipriesen Nvidia hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen keine Erschütterungen verursacht. Aufgefangen wurde dies von vager Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte. Die Indizes starteten wechselhaft in den Handel, ohne sich letztlich groß vom Fleck zu bewegen. Nvidia scheiterte knapp an einem Rekordhoch.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial stand nach solidem Start mit 0,11 Prozent im Minus bei 45.515 Punkten. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 , der zuletzt um 0,10 Prozent auf 6.475 Punkte nachgab. Die Tech-Werte im Nasdaq 100 erfuhren zunächst etwas größere Nachfrage, doch ihr Auswahlindex notierte dann fast unverändert bei 23.564 Punkten.

    Nvidia drehten zum Auftakt kurz auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reißleine. Der Kurs des Chipriesen sackte mit zwei Prozent ins Minus und belastete damit die großen Indizes. Der KI-Spezialist wächst trotz des brachliegenden China-Geschäfts weiter rasant. Laut einem Medienbericht spricht Konzernchef Jensen Huang mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe von KI-Chips aus der Modellreihe "Blackwell" nach China./tih/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 152,4 auf Tradegate (28. August 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +30,55 %/+46,87 % bedeutet.




