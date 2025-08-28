Haier Smart Home: Starkes Wachstum in Umsatz & Gewinn H1 2025
Haier Smart Home beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 10,2 % im ersten Halbjahr 2025. Dank einer klugen Drei-Säulen-Strategie und regionaler Stärkung verzeichnete das Unternehmen bemerkenswerte Erfolge. Besonders das Wachstum in Europa und Schwellenmärkten wie dem Nahen Osten und Afrika sticht hervor.
Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
- Haier Smart Home erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Gesamtumsatz von RMB 156,49 Mrd., was einem Anstieg von 10,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 32,2 % auf RMB 11,14 Mrd.
- Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn betrug RMB 12,03 Mrd., ein Anstieg von 15,6 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2024.
- Haier implementierte eine Drei-Säulen-Strategie zur Optimierung des Produktmixes, KI-gesteuerten Lean Operations und regionaler Stärkung.
- Der Umsatz im Ausland stieg um 11,66 %, mit besonders starkem Wachstum in Europa (24,1 %) und Schwellenmärkten (z.B. 65,4 % im Nahen Osten und Afrika).
- Haier fördert lokale Fertigung und regionale Teams, um externe Risiken zu reduzieren und gleichzeitig Mehrwert für Endkunden zu schaffen.
