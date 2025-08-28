    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHaier Smart Home AktievorwärtsNachrichten zu Haier Smart Home
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Haier Smart Home: Starkes Wachstum in Umsatz & Gewinn H1 2025

    Haier Smart Home beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 10,2 % im ersten Halbjahr 2025. Dank einer klugen Drei-Säulen-Strategie und regionaler Stärkung verzeichnete das Unternehmen bemerkenswerte Erfolge. Besonders das Wachstum in Europa und Schwellenmärkten wie dem Nahen Osten und Afrika sticht hervor.

    Haier Smart Home: Starkes Wachstum in Umsatz & Gewinn H1 2025
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • Haier Smart Home erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Gesamtumsatz von RMB 156,49 Mrd., was einem Anstieg von 10,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 32,2 % auf RMB 11,14 Mrd.
    • Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn betrug RMB 12,03 Mrd., ein Anstieg von 15,6 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2024.
    • Haier implementierte eine Drei-Säulen-Strategie zur Optimierung des Produktmixes, KI-gesteuerten Lean Operations und regionaler Stärkung.
    • Der Umsatz im Ausland stieg um 11,66 %, mit besonders starkem Wachstum in Europa (24,1 %) und Schwellenmärkten (z.B. 65,4 % im Nahen Osten und Afrika).
    • Haier fördert lokale Fertigung und regionale Teams, um externe Risiken zu reduzieren und gleichzeitig Mehrwert für Endkunden zu schaffen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Haier Smart Home ist am 30.10.2025.

    Der Kurs von Haier Smart Home lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8987EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,53 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9000EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.


    Haier Smart Home

    +2,21 %
    +0,54 %
    +2,74 %
    +0,58 %
    +23,00 %
    +70,01 %
    +152,68 %
    +80,95 %
    ISIN:CNE1000031C1WKN:A2JM2W





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Haier Smart Home: Starkes Wachstum in Umsatz & Gewinn H1 2025 Haier Smart Home beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 10,2 % im ersten Halbjahr 2025. Dank einer klugen Drei-Säulen-Strategie und regionaler Stärkung verzeichnete das Unternehmen bemerkenswerte Erfolge. Besonders das Wachstum in Europa und …