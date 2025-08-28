69 0 Kommentare Haier Smart Home: Starkes Wachstum in Umsatz & Gewinn H1 2025

Haier Smart Home beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 10,2 % im ersten Halbjahr 2025. Dank einer klugen Drei-Säulen-Strategie und regionaler Stärkung verzeichnete das Unternehmen bemerkenswerte Erfolge. Besonders das Wachstum in Europa und Schwellenmärkten wie dem Nahen Osten und Afrika sticht hervor.

