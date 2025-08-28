Grünes Gold: Welche Cannabis-Aktien sich lohnen

Ins Auge fallen so bekannte Aktien wie Tilray. Auf Monatssicht haben sich die Anteilsscheine verdoppelt. Die jüngsten Kursausschläge stehen vor allem im Zusammenhang mit Spekulationen um eine mögliche Umklassifizierung von Cannabis (Schedule III), die positive Impulse für den Sektor bringen könnte. D. h. Cannabis würde in den USA den geringsten Grad auf der Betäubungsmittel-Skala bekommen, derzeit steht es auf dem höchsten.

Cannabis-Aktien stehen weiterhin unter Druck, Anleger misstrauen den legislativen Hoffnungen. Aber: Es besthehen zugleich große Wachstumsphantasien bezüglich weiterer Legalisierungen, denn der addressierte Markt könnte durch Liberalisierungen des Marktes vor neuem Wachstum stehen.

Jefferies-Chefanalyst Kaumil Gajrawala hat daher sein Kursziel von 1,50 auf 2 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung beibehalten.

Max Gross (links) und Krischan Orth sprechen über Hanf-Aktien Der Analyst meint, dass Trumps Bemühungen, Cannabis von Schedule I in Schedule III umzuklassifizieren, einen "bedeutenden Wandel in der Haltung derUS-Regierung" markieren würde, der den Zugang verbessere, Steuern senke und mehr Forschung ermögliche. "Tilray ist der größte potenzielle Nutznießer", glaubt der Experte.

Doch was steckt wirklich dahinter – ein nachhaltiger Megatrend oder nur ein kurzer Rausch? In dieser Folge von Börse, Baby! spreche ich mit Max Gross über die heißesten Namen der Branche wie Canopy und Cronos.

Dabei geht es nicht nur um Kurse und Charts, sondern auch um die politische Realität in den USA. Hör rein und finde heraus, ob Cannabis wirklich das grüne Gold an der Börse ist oder nur ein kurzer Trip.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion