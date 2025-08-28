Ölpreise sinken leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 67,72 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 35 Cent auf 63,80 Dollar.

Im Tagesverlauf hielten sich die Notierungen am Ölmarkt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Am Markt wurde der leichte Preisdruck mit der gestiegenen Sorge vor einem Überangebot erklärt.