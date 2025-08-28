    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise sinken leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen leicht: Brent bei 67,72 USD.
    • WTI-Preis sinkt um 35 Cent auf 63,80 USD.
    • Pessimistische Marktstimmung, aber Preisanstieg möglich.
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 67,72 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 35 Cent auf 63,80 Dollar.

    Im Tagesverlauf hielten sich die Notierungen am Ölmarkt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Am Markt wurde der leichte Preisdruck mit der gestiegenen Sorge vor einem Überangebot erklärt.

    Rohstoffexperte Warren Patterson von der ING Bank sprach von einer eher pessimistischen Stimmung am Ölmarkt. Er sieht aber nach wie vor die Möglichkeit für einen Anstieg der Ölpreise und erklärte dies mit drohenden Sanktionen der USA gegen den wichtigen Förderstaat Russland sowie umfassenderer Sekundärzölle gegen russische Handelspartner.

    Zur Wochenmitte hatte ein Rückgang der US-Ölreserven den Ölpreisen noch etwas Auftrieb verliehen. Die Lagerbestände waren um 2,4 Millionen auf 418,3 Millionen Barrel gesunken. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 2,0 Millionen Barrel gerechnet./jkr/la/stk




    dpa-AFX
