Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Kontron
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 1
Performance 1M: -16,34 %
Performance 1M: -16,34 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 2
Performance 1M: -13,45 %
Performance 1M: -13,45 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 3
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
Qiagen
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 4
Performance 1M: -6,47 %
Performance 1M: -6,47 %
Formycon
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 5
Performance 1M: -20,23 %
Performance 1M: -20,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte