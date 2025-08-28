BERNSTEIN RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Spirituosenkonzern habe solide Finanzkennziffern vorgelegt, auch im Hinblick auf den Free Cashflow, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings lasse der Ausblick auf einen schwachen Auftakt in das neue Geschäftsjahr schließen./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 100,7EUR auf Tradegate (28. August 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 138

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,00 € , was eine Steigerung von +39,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer