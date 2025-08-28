    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard
    BERNSTEIN RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Spirituosenkonzern habe solide Finanzkennziffern vorgelegt, auch im Hinblick auf den Free Cashflow, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings lasse der Ausblick auf einen schwachen Auftakt in das neue Geschäftsjahr schließen./rob/tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:12 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 100,7EUR auf Tradegate (28. August 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Trevor Stirling
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 138
    Kursziel alt: 138
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


