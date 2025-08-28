BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Luca Solca untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie tiefergehend die Bewertungen von Aktien aus dem Luxusgütersektor. Gemessen am dürftigen Wachstum der vergangenen zwei Jahre wirkten die Sektorbewertungen derzeit angemessen. Doch sollte sich das Wachstum im Jahr 2026 erwartungsgemäß verbessern, ergebe sich neuer Bewertungsspielraum./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 05:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 151,1EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00 CHF , was eine Steigerung von +34,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer