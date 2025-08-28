    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsLR Health & Beauty Unternehmensanleihe 10,398 % bis 03/28 AnleihevorwärtsNachrichten zu LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 10,398 % bis 03/28
    LR Health & Beauty Anleihe 10,398 %: Covenant-Verstoß droht bis 2025

    LR Health & Beauty SE steht vor Herausforderungen: Ein möglicher Verstoß gegen Finanzauflagen erfordert Verhandlungen und Anpassungen, um die finanzielle Zukunft zu sichern.

    Foto: adobe.stock.com
    • Möglicher Verstoß von LR Health & Beauty SE gegen das Leverage Covenant zum 30. September 2025.
    • Vorstand plant Gespräche mit Gläubigern der Anleihe 2024/2028 zur Änderung der Anleihebedingungen.
    • Der Leverage Covenant soll ab dem 1. Juli 2025 von 4.75:1 auf 4.50:1 verringert werden.
    • Erwartetes EBITDA für 2025 liegt zwischen 24,0 Mio. EUR und 27,0 Mio. EUR, niedriger als die vorherige Prognose.
    • Anpassung der Prognose aufgrund gestiegener Kosten in Marketing und Vertrieb.
    • Vorstand informiert über den weiteren Ablauf zur Änderung der Anleihebedingungen.

    Der Kurs von LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 10,398 % bis 03/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 93,88EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 10,398 % bis 03/28

    +3,77 %
    0,00 %
    -1,60 %
    -3,16 %
    +1,10 %
    +1,09 %
    ISIN:NO0013149658WKN:A3513A





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
