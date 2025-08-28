LR Health & Beauty Anleihe 10,398 %: Covenant-Verstoß droht bis 2025
LR Health & Beauty SE steht vor Herausforderungen: Ein möglicher Verstoß gegen Finanzauflagen erfordert Verhandlungen und Anpassungen, um die finanzielle Zukunft zu sichern.
Foto: adobe.stock.com
- Möglicher Verstoß von LR Health & Beauty SE gegen das Leverage Covenant zum 30. September 2025.
- Vorstand plant Gespräche mit Gläubigern der Anleihe 2024/2028 zur Änderung der Anleihebedingungen.
- Der Leverage Covenant soll ab dem 1. Juli 2025 von 4.75:1 auf 4.50:1 verringert werden.
- Erwartetes EBITDA für 2025 liegt zwischen 24,0 Mio. EUR und 27,0 Mio. EUR, niedriger als die vorherige Prognose.
- Anpassung der Prognose aufgrund gestiegener Kosten in Marketing und Vertrieb.
- Vorstand informiert über den weiteren Ablauf zur Änderung der Anleihebedingungen.
Der Kurs von LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 10,398 % bis 03/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 93,88EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
+3,77 %
0,00 %
-1,60 %
-3,16 %
+1,10 %
+1,09 %
ISIN:NO0013149658WKN:A3513A
