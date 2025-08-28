LR Health & Beauty: Halbjahreszahlen & Prognoseanpassung 2025! LR Anleihe 10,398 % bis 03/28
Trotz eines leichten Umsatzrückgangs zeigt LR Health & Beauty SE im ersten Halbjahr 2025 eine positive EBITDA-Entwicklung und setzt auf strategische Anpassungen unter neuer Führung.
- Umsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 142,9 Mio. EUR, ein Rückgang von 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr.
- EBITDA im ersten Halbjahr 2025 um 13,6 % auf 13,3 Mio. EUR gestiegen.
- Neues Führungsteam mit CEO Jörg Körfer und Interims-CFO Ante Franicevic entwickelt Unternehmensstrategie weiter.
- Gespräche mit Gläubigern der Anleihe 2024/2028 über Anpassung der Anleihebedingungen und Verzicht auf Leverage Covenant geplant.
- Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 angepasst; stabiler Umsatz und EBITDA zwischen 24,0 Mio. EUR und 27,0 Mio. EUR erwartet.
- LR Health & Beauty SE ist ein führendes Social-Commerce-Unternehmen in Europa mit Fokus auf hochwertige Gesundheits- und Schönheitsprodukte.
Der Kurs von LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 10,398 % bis 03/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 93,88EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
ISIN:NO0013149658WKN:A3513A
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.