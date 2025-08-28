ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 225 Dollar - 'Outperform'
- Kursziel für Nvidia auf 225 US-Dollar angehoben
- Erwartungen im Gaming-Bereich übertroffen, solide Ausblick
- China-Geschäft könnte weiteres Wachstumspotenzial bieten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 153,2 auf Tradegate (28. August 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17US-Dollar. Von den letzten 6 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 225,00US-Dollar was eine Bandbreite von +30,38 %/+46,68 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 225 US-Dollar
Junge, ehrlich. Das geht so nicht. Wo ist denn bitte die Gewinnmarge wahnsinnig unter Druck geraten? Im Gegenteil: Sie stabilisiert sich über 70% (!!!! 70!!!), fürs nächste Quartal wird mit 73% kalkuliert.
Deutsche Bank ist OK. Die haben im April 24 Tesla auf 125,- USD gesenkt. 6 Monate später stand Tesla bei 488,-