    ANALYSE-FLASH

    Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 225 Dollar - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Nvidia auf 225 US-Dollar angehoben
    • Erwartungen im Gaming-Bereich übertroffen, solide Ausblick
    • China-Geschäft könnte weiteres Wachstumspotenzial bieten
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC

    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 225 US-Dollar

