Bertelsmann Investments verzeichnet organisches Wachstum von 18,1 Prozent nach ersten sechs Monaten 2025 (FOTO)

- Umsatz von 280 Mio. Euro

- Operating EBITDA adjusted von 43 Mio. Euro

- 31 Neu- und Folgeinvestitionen im ersten Halbjahr

- Aktuell 316 aktive Beteiligungen weltweit

- AppLike: 29 Prozent organisches Wachstum

- Gründung des Pharma-Tech-Dachunternehmens cormeo

- Carsten Coesfeld: "Wir bauen Bertelsmann Next konsequent weiter aus und

stärken unsere Position in attraktiven Zukunftsmärkten."



Bertelsmann Investments (BI) tätigte in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2025 über seinen Venture-Capital-Arm 17 Neuinvestitionen und 14

Folgeinvestitionen in innovative Unternehmen und Fonds. Zum Stichtag 30. Juni

2025 bestand das aktive Portfolio weltweit aus 316 Beteiligungen. Insgesamt

investierte BI seit dem Start seiner Venture-Capital-Aktivitäten im Jahr 2006

rund 2,0 Mrd. Euro in Unternehmen und Fonds, während die Rückflüsse im gleichen

Zeitraum bei etwa 1,5 Mrd. Euro lagen.







Wachstumsbereichs Bertelsmann Next resultiert, betrug im ersten Halbjahr 2025

rund 280 Mio. Euro (H1 2024: 300 Mio. Euro). Das organische Wachstum lag bei

18,1 Prozent und wurde insbesondere durch das Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike

getragen. Das Operating EBITDA adjusted erhöhte sich deutlich auf 43 Mio. Euro

(H1 2024: 30 Millionen Euro).



Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagte: "Wir bauen Bertelsmann

Next konsequent weiter aus und stärken unsere Position in attraktiven

Zukunftsmärkten wie Mobile Ad Tech, HR Tech und Pharma Tech. Besonders freut

mich die Gründung von cormeo, unserem neuen Pharma-Tech-Dachunternehmen, das

künftig unsere Beteiligungen Extedo, Rote Liste, Docuvera und medicines.ie

bündelt. Damit schaffen wir eine starke Plattform für weiteres Wachstum in einem

hochrelevanten Markt."



Coesfeld weiter: "Auch unser Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike entwickelt sich

weiter sehr dynamisch und hat erneut ein kräftiges organisches Wachstum erzielt.

Mit der Übernahme der E-Learning-Plattform Vocanto bauen wir zudem unser

HR-Tech-Portfolio strategisch aus."



Im Wachstumsfeld Pharma Tech wurden im Berichtszeitraum die vollständige

Übernahme von Docuvera sowie die Mehrheitsbeteiligung an medicines.ie

abgeschlossen. Zusammen mit den Unternehmen Rote Liste und Extedo werden diese

Beteiligungen unter der neuen Marke cormeo geführt.



Im HR-Tech-Bereich erweiterte Embrace durch die Übernahme der

E-Learning-Plattform Vocanto sein Portfolio. AppLike verzeichnete durch den Seite 1 von 2 Seite 2 ►





