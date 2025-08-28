OTI Greentech: Verschiebung von Jahresabschluss & Hauptversammlung 2024
OTI Greentech AG verschiebt ihre Jahresabschlüsse auf Oktober 2025, da Tochterabschlüsse fehlen. Hauptversammlung im Dezember. Bekanntgabe gemäß EU-Verordnung.
- OTI Greentech AG verschiebt die Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2024 auf den 30. Oktober 2025.
- Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 ist für den 11. Dezember 2025 geplant.
- Die Verschiebung der Termine ist notwendig, da die Abschlüsse einiger Tochtergesellschaften noch nicht final vorliegen.
- Es gibt keine operativen Gründe für die Verschiebung der Veröffentlichung.
- OTI Greentech AG ist ein international tätiger Anbieter von nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
