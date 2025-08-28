    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex
    UBS stuft Fedex auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 297 auf 293 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz revidierte in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im ersten Geschäftsquartal moderat nach unten. Damit trage er dem vom US-Logistikkonzern signalisierten langsameren Volumenwachstum Rechnung./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 196,8EUR auf Tradegate (28. August 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Thomas Wadewitz
    Analysiertes Unternehmen: Fedex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 293
    Kursziel alt: 297
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
