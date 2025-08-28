Kontron - Aktie steigt rasant - 28.08.2025

Die Kontron Aktie notiert aktuell bei 24,820€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,29 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,020 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Kontron über einen Zuwachs von +3,33 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -1,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +23,08 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,04 % 1 Monat -16,34 % 3 Monate +3,33 % 1 Jahr +43,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Kontron Aktie, die von 16 Euro auf über 28 Euro gestiegen ist, was hauptsächlich der Integration von Katek zugeschrieben wird. Die Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieses Anstiegs und betonen, dass das organische Wachstum von Kontron eher langsam verläuft. Zudem wird diskutiert, dass der Aufwärtstrend im Jahreschart gefährdet ist, was einige Anleger dazu veranlasst, auf günstigere Einstiegsmöglichkeiten zu warten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd.EUR wert.

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.