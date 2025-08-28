Devisen
Euro legt zum US-Dollar etwas zu
- Eurokurs steigt leicht auf 1,1673 US-Dollar.
- EZB belässt Zinssatz nach acht Senkungen bei 2%.
- Dollar-Schwäche stützt Euro, keine großen Ausschläge.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag nach einem zunächst trägen Handelsstart etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1673 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1676 (Mittwoch: 1,1593) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8565 (0,8625) Euro.
Beobachter begründeten die moderaten Kursgewinne mit einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die im Handelsverlauf den Euro und andere wichtige Währungen gestützt habe. Die Bewegungen hielten sich allerdings im Rahmen. Bereits seit Mitte August pendelt der Eurokurs in einer recht engen Spanne zwischen knapp 1,16 und gut 1,17 Dollar.
Am Markt wurde auch auf das jüngste Protokoll der EZB-Zinssitzung Ende Juli verwiesen. Die meisten Vertreter der Europäischen Zentralbank schätzten demnach die Inflationsrisiken als "weitgehend ausgewogen" ein. Zwar sei eine weitere Senkung der Zinssätze erwähnt worden. Laut den Aufzeichnungen wurde es allerdings als "robuster" Ansatz angesehen, den Einlagesatz nach acht Senkungen bei zwei Prozent zu belassen.
Konjunkturdaten aus den USA sorgten für keine nachhaltigen Kursausschläge. So war die Wirtschaft im Frühjahr auch durch mehr Investitionen von Firmen stärker gewachsen als erwartet. Zudem fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86370 (0,86260) britische Pfund, 171,48 (171,63) japanische Yen und 0,9353 (0,9350) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.412 Dollar. Das waren 14 Dollar mehr als am Vortag./la/stk
getroffene Hunde bellen.... Wisch dir erstmal den Schaum vom Mund. Also ich habe hier nur zitiert, den Mist schreibst doch dann du...
elsifee
schrieb am 14.08.25 14:33:35
Beitrag Nr. 61.404 (78.063.215)
Antwort auf Beitrag Nr.: 78.056.147 von Keilfleckbarbe am 13.08.25 15:02:17
Zitat von Keilfleckbarbe:
Performance vom Vaneck Junior Miner, eine ganz klare Entscheidung für dich ... gebranntes Kind. Aber ja bin da voll bei dir, war ich auch schon investiert in meiner unsicheren Phase.
Nur eins muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen, die Aktien, die da enthalten sind, haben schon einen großen Vorlauf hingelegt, jetzt allerdings kommt die zweite und dritte Phase und da werden die kleinen bis hin zu den reinen Explorer die Gewinne ein fahren. Deshalb jetzt die Einzelwerte, so zumindest meine Vorgehensweise.
Wie du siehst, bin ich schon Jahre in Einzelwerten unterwegs...Silver One, Aftermath, Blackrock Silver, Impact, Silver x, Exellon, Coe, SVRS, und und, ja glaubst du, ich würde da zum Spaß recherchieren. Nein ich hole andere sogar mit, weil ich es öffentlich mache. Habe aber auch schon geschrieben, dass ich Avino oder Americas Gold and Silver zu früh verkauft habe.
Wenn ich dann zum Beispiel eine Impact Silver für 0,12 ins Depot lege und bei 0,24 mal Gewinne mit nehme, ist doch absolut nachvollziehbar. Habe aber auch wieder nachgekauft bei 0,21 und auch öffentlich gemacht im Silberforum.
Gewinne mitnehmen heißt ja nicht die Aktie ganz aus dem Depot entfernen
Dann kommt die Barbe und schreibt so ein Mist zusammen, ich kenne sie schon Jahre, schau mal im IAM Forum nach, Barrick usw..alles hat sie schlecht geschrieben. Im Gold-Silber Forum auch einmal so und einmal andersherum. Silber geht gar nicht, wenn man sie List. Seit Silber über die 34 ist, hört man nichts mehr von ihr.
Jetzt ist sie auf einmal auch investiert, ich habe die ganzen Jahre meine Schachzüge offen gelegt. Na, ja egal, nur mal so.
Dann kommt auch noch eine Goldforelle und vergleicht mich mit der Barbe und bezichtigt mich der Lüge, im selber Atemzug erwartet er Erfahrung und Wissensaustausch, von einem Lügner...Hallo
das ist schon sehr grenzwertig, aber auch egal. Gibt ja noch andere Jungs, die mir dankbar sind für meine Recherche bei den Minenaktien, wie mir das Postfach regelmäßig bestätigt.
Ich habe mal mit 70000 angefangen bei den Minenaktien, bin jetzt bei weit über 200000 Buchgewinne im Depot, du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich das die letzten Jahre erreicht hätte ohne zu Traden..never, alleine 2016-2017 habe ich sehr viel Geld verdient damit, aber nur weil ich die Jahre davor günstig eingesammelt habe und zum Beispiel nicht auf eine Barbe oder Analysten gehört habe.
Im Prinzip habe ich das hier alles nicht nötig, macht mir aber Spaß und ja vielleicht auch ein wenig Sucht ist dabei, aber mal ehrlich haben wir die nicht alle.
Musste ich mal loswerden. Zurück zu Gold und Silber, sieht erst mal gut aus.
Normalerweise halte ich mich ja am Wochenende zurück, dieses Geschreibsel kann ich allerdings nicht unkommentiert lassen.
Selten so einen Text mit so vielen Fehlern gelesen, dann noch absolut nicht nachvollziehbar. Wenn die Barbie auf dem Laufenden wäre, hätte sie mitbekommen, dass ich die Tage wieder nachgekauft habe und Gewinnmitnahmen, wenn man teilweise über 100 % mit einer Aktie gemacht hat, ist nichts Verwerfliches. Also zurück in deine Komfortzone und Nerv nicht hierum du Wendehals.
Schau lieber mal in den Foren von den Minenaktien nach, wie du sie schlecht geschrieben hast, wie IAM Gold und wie sie alle heißen und vor allem wo sie jetzt stehen, du Schlauberger. Wenn man auf dich gehört hätte, wären außer Spesen nichts gewesen.